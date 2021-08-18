Час підтвердити нашу підтримку Україні, – Райс про авторитет США після подій в Афганістані

Ексдержсекретарка США Кондоліза Райс зізналася, що фото людей, які чіплялися за шасі в аеропору Кабула, змушують її душу розриватися на шматки. Моторошні кадри облетіли світ після того, коли таліби оголосили, що взяли Афганістан під контроль.

Політикиня зауважила, що минулі роки в Афганістані були дуже важкими для Штатів. Це відчув на собі кожен президент, Збройні сили США, союзники країни та увесь народ. Райс наголосила: жертву воїнів, які служили та загинули, не забудуть ніколи.

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Райс про трагедію 11 вересня

Ексдержесекретарка США розповіла: особливо жахає, що моторошні події у Кабулі сталися за місяць до роковин трагедії 9 вересня 2001 року.

Райс наголосила, що кожен, хто займав у США у ті часи керівні посади, скоював помилки. Водночас країна не могла собі дозволити проігнорувати те, що Афганістан надав притулок терористам, винним у трагедії.

Політикиня заперечила слова Байдена

Райс зауважила, що несправедливо звинувачувати афганців у тому, що, зрештою, Кабул опинився у руках терористів. Це була поразка влади і народу.

Політикиня процитувала слова президента Джо Байдена, що людям дали право обрати своє майбутнє. Райс наголосила: афганський народ не обирав "Талібан". Місцеві жителі боролися разом з військовими США проти "Аль-Каїди" та помирали під час цих битв.

За словами Райс, співпрацюючи з Афганістаном, США змогли створити контртерористичний апарат, який допоміг їм забезпечити безпеку. Водночас без підтримки Штатів афганський народ не зміг би стримати талібів.

США мають підтвердити підтримку Україні

На території Афганістану перебували бойовики "Аль-Каїди". Саме вони є відповідальними за наймасштабніший теракт в історії людства – 11 вересня 2001 року загинули майже 3 тисячі людей Джо Байден заявив, що не шкодує про своє рішення вивести війська США з Афганістану. Президент зауважив: американські військові не мають боротись та помирати у війні , у якій афганці не виявили бажання захищати самих себе.

Райс закликала мобілізувати усю світову спільноту. Спільними зусиллями необхідно звести до мінімуму руйнівні наслідки перемоги терористів "Талібану".

За словами політикині, "верхівка" США не може заявити, що довіра до неї не є підірваною.

Настав час підтвердити нашу підтримку Україні, Іраку та особливо Тайваню

– запевнила Райс.

Свою заяву політикиня підсумувала словами, що США мають надати притулок афганським біженцям. Афганці повірили у силу США. Тепер завдання Штатів показати: вони досі вірять в афганський народ.

Чинний держсекретар говорить про перемогу

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війська США здійснили на території Афганістану свою пріоритетну мету: "розібратися" з винним у теракті 11 вересня 2001 року.

Місію Штатів у країні політик схарактеризував як "успішну".

"Аль-Каїда" може повернутися