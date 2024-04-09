Путін поспішає перетворити місто на руїни: яка тактика росіян щодо Часового Яру

Ситуація на Бахмутському напрямку у бік Часового Яру залишається доволі складною. Окупанти намагаються захопити місто, використовуючи звичні для них методи терору. Виникає враження, що Росія хоче присвятити якійсь події окупацію нових територій України.

Олексій Гетьман, військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, розповів 24 Каналу, що росіяни спробують посилити наступальні дії десь наприкінці травня на початку червня. Він зазначив, що окупати й зараз наступають у Часовому Яру, де тривають запеклі бої.

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Мета руйнувань

Як зазначив військовий експерт, росіяни дотримуються звичної для їхньої армії тактики – знищити місто, а тоді захопити. Часів Яр не виняток, там вони б'ють артилерійським вогнем, ракетними ударами й бомбами.

Вони намагаються перетворити місто в руїни. В руїнах тримати оборону важче (для ЗСУ – 24 Канал), ніж у місті, яке ще може функціонувати. Потім вони це місто намагаються захопити,

– розповів Гетьман.

На думку Гетьмана, протидія окупаційним силам одна – більша кількість озброєння.

Щоб обстрілів Часового Яру стало менше – треба робити контрбатарейну боротьбу. Нищити ворожі сили, ворожі артилерійські системи, і таким чином зменшувати кількість їхніх обстрілів,

– сказав військовий експерт.

Чому поспішає Путін

Олексій Гетьман припустив, що російська армія так інтенсивно штурмує Часів Яр, бо підлаштовуються під певні дати, які важливі Владіміру Путіну.

Вони (росіяни – 24 Канал) ж святкують 9 травня. Весь світ відмічає день жалоби. Пам’ять за загиблими від тоталітарних режимів, які призвели до десятків мільйонів жертв. А в росіян "побєдобєсіє" – вони святкують перемогу. Тому вони можуть "підтягуватися" до цієї дати,

– зауважив він.

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