Це найбільша помилка Путіна, – Піонтковський про "припинення" мобілізації у Росії

У ситуації з "частковою мобілізацією" у Росії Кремль балансує між двома взаємозаперечними позиціями щодо цього процесу. Рішення припинити призов у Петербурзі та Москві може загострити соціальні суперечності.

На тлі багатьох помилкових рішень у війні проти України, оголошення про "мобілізацію" мало найбільше негативних ефектів. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Експерт зазначив, що у Росії з самого початку "часткової мобілізації" був когнітивний дисонанс в офіційній пропаганді.

З одного боку "вставай, страна огромная" та "йде священна вітчизняна війна", з іншого – влада ніби знущаючись каже, щоб громадяни не турбувалися, бо "це лише 1 відсоток з 25 мільйонів". Говорили, що "мобіки" два місяці готуються, а потім з'ясовується, що вони 5 днів у навчальних таборах і 5 днів у бойовій частині. Через 10 днів – на фронт,

– пояснив оглядач.

За його словами, Кремль щодо цих "нюансів" запитували, що, мовляв, "як так, що 10 днів і вже вбиті "мобіки?".

"З одного боку вони кричать про "священну війну", а з іншого – виправдовуються і розповідають, що це всіх не торкнеться. Те, що Кремль припинив мобілізацію в Москві й Петербурзі – це просто загострить соціальні розбіжності, які нікуди не ділися", – додав аналітик.

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Він підкреслив, що прості росіяни розуміють, що "еліти" бережуть своїх дітей, а "голодна робітничо-селянська Росія" повинна буде "йти затикати "дірки" на фронті своїми "мобіками", як "гарматним м'ясом".

Це величезна соціальна проблема. Путін зробив колосальну кількість помилок, але мобілізація – найбільша з них,

– резюмував Піонтковський.

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