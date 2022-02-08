Чехія, Австрія та Словаччина підтримують Україну: очільники МЗС зустрілися зі Шмигалем

До Києва приїхали міністри закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, Словаччини Іван Корчок та Чехії Ян Ліпавський. Їх прийняв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це – важливий сигнал солідарності із нашою державою. Таку думку Шмигаль висловив після зустрічі із дипломатами.

Зверніть увагу Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідали українських бійців у прифронтовій зоні

Прем'єр-міністр України звернув увагу на те, що держави підтримують нас військово, гуманітарно та економічно. Також він подякував міністрам за їхню позицію.

Допомога для України є критично важливою

За словами Шмигаля, нашу державу активно підтримує Європейський Союз. Така допомога є критично важливою для Збройних сил України.

Сьогодні Україна стала щитом Європи перед лицем загрози зі Сходу,

– наголосив Шмигаль.

Український прем'єр відзначив підписання зі Словаччиною декларації про європейську перспективу. Шмигаль сподівається, що невдовзі європейську інтеграцію України підтримують і Австрія та Чехія.

Міністри трьох країн наголосили, що Австрія, Словаччина та Чехія підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.



Відбулась зустріч міністрів закордонних справ / Фото Урядового порталу



На зустрічі підтвердили підтримку суверенітету України / Фото Урядового порталу



Шмигаль прийняв очільників міністерств у Києві / Фото Урядового порталу

Вчора, 7 лютого міністри Австрії, Словаччини та Чехії відвідали прифронтову зону на Сході і зустрілися з українськими військовими. Нагадаємо, що дипломати перебуватимуть в нашій державі 2 дні.

Останні візити дипломатів в Україну: коротко

Україну відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Основною темою для перемовин стала російська агресія.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Він наголосив, що Лондон підтримує нашу державу.

Під час візиту Реджепа Ердогана Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Також він висловив свою підтримку нашій державі.

Дмитро Кулеба зустрівся із міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок. Вона повідомила, що Німеччина готова заплатити високу економічну ціну за санкції проти Росії.

Сьогодні, 8 лютого, в Україну прилетів президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні він зустрівся із главою Кремля Володимиром Путіним.

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