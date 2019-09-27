Через сильну зливу частина мосту обвалилася на Одещині: фото, відео
На Одещині і між райцентром Болград і селом Кубей через сильну зливу обвалилася частина дороги. За словами виконувача обовязків голови Болградської райдержадміністрації Андрія Кучмієва, через зливи там обвалився міст.
Як пише болградська газета "Дружба", ситуація з рухом на цій ділянці дороги дуже ускладнилася. За словами очевидців, об'їхати обвал може лише легковик. Щоправда, водій дуже ризикує, оскільки невідомо, чи витримає його частина асфальту. Водночас, аварійна ділянка дороги є дуже вузькою.
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До провалу під'їхав рейсовий автобус. Водій на свій страх і ризик вирішив проїхати уцілілим залишком мосту. Пасажири цю частину дороги пройшли пішки. Після цього на місце події під'їхали співробітники служби порятунку, поліцейські, голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Болградської райдержадміністрації Андрій Гарвалов та інші Було ухвалено рішення закрити для проїзду дорогу. Автомобілі, які вже вишикувалися в чергу, щоб проїхати небезпечною ділянкою, почали повертати назад,
– описує ситуацію видання.
Також на місце інциденту прибув і виконувач обов’язків голови Болградської райдержадміністрації Андрій Кучмієв.
Ми ухвалили рішення тимчасово обмежити рух на цій діяльності дороги. Також на під’їзді до місця інциденту з обох боку буде встановлено бетонні блоки. Крім того, має прибути фахівець з облавтодору, який дасть свої рекомендації щодо відновленню дороги,
– зазначив Кучмієв.
За останньої інформацію, на місці обвалу вже встановлено вищезазначені блоки – вони повністю перекривають проїзд і на них нанесено попереджувальні написи. Додамо, що на місці вже побули фахівці з компанії "Євродор", вони власне й займатимуться ремонтом.
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На переконання місцевої влади, міст буде відремонтовано та рух ним буде відновлено упродовж кількох днів. Тутешні чиновники сподіваються, що у вирішенні ситуації їм допоможе обласна влада.
Наприкінці серпня схожа подія трапилася у Харкові – тут також обвалився автомобільний міст. Зауважимо, що до цього фахівці неодноразово наголошували на його аварійності.