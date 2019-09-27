Через сильну зливу частина мосту обвалилася на Одещині: фото, відео

На Одещині і між райцентром Болград і селом Кубей через сильну зливу обвалилася частина дороги. За словами виконувача обовязків голови Болградської райдержадміністрації Андрія Кучмієва, через зливи там обвалився міст.

Як пише болградська газета "Дружба", ситуація з рухом на цій ділянці дороги дуже ускладнилася. За словами очевидців, об'їхати обвал може лише легковик. Щоправда, водій дуже ризикує, оскільки невідомо, чи витримає його частина асфальту. Водночас, аварійна ділянка дороги є дуже вузькою.

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До провалу під'їхав рейсовий автобус. Водій на свій страх і ризик вирішив проїхати уцілілим залишком мосту. Пасажири цю частину дороги пройшли пішки. Після цього на місце події під'їхали співробітники служби порятунку, поліцейські, голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Болградської райдержадміністрації Андрій Гарвалов та інші Було ухвалено рішення закрити для проїзду дорогу. Автомобілі, які вже вишикувалися в чергу, щоб проїхати небезпечною ділянкою, почали повертати назад,

– описує ситуацію видання.

Корреспондент газеты "Дружба" лично побывал на месте происшествия. Первым на аварийный участок приехал и.о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев. В этот момент к провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск принял решение проехать по уцелевшему остатку моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и др. Было принято закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад. На что все присутствующие получили в свой адрес много гневных слов. Автомобилисты злились, что им теперь придется объезжать, совершенно не думая о том, какому риску они подвергают свою жизнь приняв решение проехать здесь.... На сегодня перед местной властью стоят следующие задачи: 1. Установить поперек дороги плиты, которые не позволят бесстрашным (или глупым?) автомобилистам проехать здесь. 2. Дождаться специалиста из Облавтодора, который даст свои рекомендации по возобновлению дорожного полотна. О сложившейся ситуации Андрей Кучиев проинформировал и. о. губернатора Светлану Шаталову. В течение нескольких дней мост будет отремонтирован, а движение по нему будет восстановлено. В решении этой проблемы район надеется на помощь области.⠀ ⠀ #новостиболграда #новостиболград #новостиболградскогорайона #болград #болградскийрайон #болградновости #болградскиеновости #бессарабия #новостибессарабии #болградфото #болградвидео #фотоболград #фотоболграда #видеоболград #паркпушкина #озероялпуг #ялпуг #bolgrad #bolgradnews #newsbolgrad Posted by Болградская газета "Дружба" on Friday, 27 September 2019

Видео с места событий. В голове не укладывается: с какими мозгами автомобилисты пытаются проехать на этом участке дороги? Ещё и возмущаются и ругаются с полицейскими и спасателями... Нет слов! Люди, берегите себя и своих близких! Не стоит играть с судьбой и провоцировать её. Posted by Болградская газета "Дружба" on Friday, 27 September 2019

Також на місце інциденту прибув і виконувач обов’язків голови Болградської райдержадміністрації Андрій Кучмієв.

Ми ухвалили рішення тимчасово обмежити рух на цій діяльності дороги. Також на під’їзді до місця інциденту з обох боку буде встановлено бетонні блоки. Крім того, має прибути фахівець з облавтодору, який дасть свої рекомендації щодо відновленню дороги,

– зазначив Кучмієв.

ЧС на дороге между селами Зализничное и Кубей Комментарий и. о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева специально для «Дружбы». Posted by Болградская газета "Дружба" on Friday, 27 September 2019

За останньої інформацію, на місці обвалу вже встановлено вищезазначені блоки – вони повністю перекривають проїзд і на них нанесено попереджувальні написи. Додамо, що на місці вже побули фахівці з компанії "Євродор", вони власне й займатимуться ремонтом.

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На переконання місцевої влади, міст буде відремонтовано та рух ним буде відновлено упродовж кількох днів. Тутешні чиновники сподіваються, що у вирішенні ситуації їм допоможе обласна влада.

Наприкінці серпня схожа подія трапилася у Харкові – тут також обвалився автомобільний міст. Зауважимо, що до цього фахівці неодноразово наголошували на його аварійності.