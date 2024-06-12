Наступ Росії суттєво загальмував: на який крок боїться піти Путін

Західні ЗМІ пишуть, що російський наступ вже суттєво загальмував. У них не вистачає можливостей, аби кардинально змінити ситуацію на фронті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що російський наступ дійсно суттєво загальмував. Причина тут достатньо зрозуміла.

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Яка ситуація на фронті

Як наголосив Черник, за травень Сили оборони встановили абсолютний рекорд зі знищення особового складу окупантів. Росія втратила майже 39 тисяч військових. Це – колосальна цифра. До прикладу, за усю війну в Афганістані СРСР втратив понад 15 тисяч особового складу.

Майже 39 тисяч. Це неймовірно багато. Буквально безпрецедентні цифри,

– сказав Черник.

Аби якось змінити ситуацію, Путіну потрібно наважитися на велику мобілізацію – підняти показники залучення до окупантів до 60 тисяч на місяць. А це вже буде аж надто боляче для їхнього суспільства.

Не вірю у повстання знизу. Але це може спровокувати серйозну соціальну напругу в одній із веж Кремля. Це можуть використати, щоб "трансферувати" Путіна. Така спроба була під час бунту Пригожина. Ми розуміємо, що Пригожин сам не бунтував. Якась група кабінетів вирішила це зробити,

– зауважив Черник.

Путін зміг це пережити – і позбувся від Пригожина. Також зараз пішли кадрові чистки у Кремлі. Диктатор боїться, що впливові групи у Кремлі можуть прибрати його від влади.

Загалом "стратегічна рутина" на фронті триватиме і надалі. Це продовжуватиметься до того часу, доки Україна не накопичить достатню кількість західної зброї.

Ситуація на фронті: коротко