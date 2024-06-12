Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что российское наступление действительно существенно затормозилось. Причина здесь достаточно понятна.

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Какова ситуация на фронте

Как отметил Черник, за май Силы обороны установили абсолютный рекорд по уничтожению личного состава оккупантов. Россия потеряла почти 39 тысяч военных. Это – колоссальная цифра. К примеру, за всю войну в Афганистане СССР потерял более 15 тысяч личного состава.

Почти 39 тысяч. Это невероятно много. Буквально беспрецедентные цифры,

– сказал Черник.

Чтобы как-то изменить ситуацию, Путину нужно решиться на большую мобилизацию – поднять показатели привлечения к оккупантам до 60 тысяч в месяц. А это уже будет слишком больно для их общества.

Не верю в восстание снизу. Но это может спровоцировать серьезное социальное напряжение в одной из башен Кремля. Это могут использовать, чтобы "трансферировать" Путина. Такая попытка была во время бунта Пригожина. Мы понимаем, что Пригожин сам не бунтовал. Какая-то группа кабинетов решила это сделать,

– заметил Черник.

Путин смог это пережить – и избавился от Пригожина. Также сейчас пошли кадровые чистки в Кремле. Диктатор боится, что влиятельные группы в Кремле могут убрать его от власти.

В общем "стратегическая рутина" на фронте будет продолжаться и в дальнейшем. Это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не накопит достаточное количество западного оружия.

Ситуация на фронте: кратко