У Чернівецькій області окупанти били в енергетичний об'єкт: які наслідки

На світанку 29 березня російські війська під час масованого ракетного обстрілу вдарили по Чернівецькій області. Окупанти намагалися поцілити в енергетичну інфраструктуру міста.

Відомо, що силам ППО вдалося збити ворожі ракети, які намагалися ударити по інфраструктурі міста. Про це розповів Керівник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.

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Чернівецьку область атакували ракетами

Запаранюк повідомив, що сили ППО успішно відбили атаку ворога, збивши російські ракети, що були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.

На шастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Енергетична система області продовжує працювати у штатному режимі.

На місці падіння уламків ракет працюють співробітники Головних управлінь ДСНС, Національної поліції, СБУ в Чернівецькій області,

– повідомив голова ОДА.

Що відомо про масований ракетний обстріл 29 березня