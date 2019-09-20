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      Чи підсяде Україна знов на "газову голку": пояснення експерта

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      Чи підсяде Україна знов на "газову голку": пояснення експерта
      Чи підсяде Україна знов на "газову голку": пояснення експерта / unsplash.com

      Український уряд знов готовий купувати газ напряму у Росії. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. За його словами, з такою ініціативою виступила сама Росія під час тристоронніх перемовин у Брюсселі.

      Зі свого боку український уряд не бачить причин відмовляти країні-агресору у цій пропозиції, якщо натомість вона погодиться підписати контракт на транспортування газу терміном на 10 років.

      Читайте також: Газові переговори з Росією: Україна має шанс укласти угоду на вигідних умовах

      Ризики підсісти на "газову голку" Росії можуть виникнути лише у разі купівлі дешевого газу за політичною ціною. Тому купувати російський газ хочуть виключно за ринковими тарифами.

      Це може бути "газовою голкою", якщо ми не почнемо інвестувати. Найбільша віддача у нас буде від інвестицій у видобуток українського газу і нафти. Там рентабельність колосальна, але потрібно побороти корупцію, 
      – сказав економічний експерт Олександр Савченко. 

      У прямому ефірі 24 каналу він підкреслив, що основним пріоритетом має бути видобуток власного газу. На його думку, якщо ми будемо інвестувати й залучати правильних інвесторів, то через три роки Україна може відмовитися від імпорту газу з Росією, а через п'ять – стати експортером. 


      Чи підсяде Україна знов на "газову голку"

      Будь-які контракти з Росією – це лише папірець. Тому дуже важливо, щоб ці контракти були не між Україною та РФ, а, наприклад, між Україною. Росією і ЄС. Для страховки. Або ж ЄС має виступити гарантом виконання цих угод,
      – наголосив експерт.

      Також він додав, що Росія використає будь-яку можливість для того, щоб поставити Україну на коліна за допомогою газу і нафти, це є її стратегією.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Теги: Новини України Новини політики Газ Експорт Імпорт Україна – Росія Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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