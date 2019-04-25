Чи повернеться Саакашвілі в Україну після перемоги Зеленського: відповідь Сакварелідзе

Після озвучення результату Національного екзит-полу, які вказали на перемогу Володимира Зеленського на виборах, Михаїл Саакашвілі емоційно відреагував на це. Чи повернеться екс-радник Петра Порошенка до України – в ефірі 24 каналу розповів заступник генерального прокурора з лютого 2015 року до березня 2016 року Давід Сакварелідзе.

Повернення Саакашвілі

За словами Давіда Сакварелідзе, він впевнений, що Саакашвілі після перемоги Володимира Зеленського повернеться в Україну.

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"Треба почекати інавгурацію і поки прийдуть нові люди, які будуть скасовувати незаконні рішення. Там є два адміністративних незаконних актів – це міграційна служба та заборона СБУ на в'їзд. Якщо адміністративний орган сам скасовує незаконні рішення, то предмету для судового розгляду вже не буде", – сказав Сакварелідзе.

Він пояснив, що в Саакашвілі є тимчасова ПМЖ Голландії, завдяки якому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

Паралелі між Грузією та Україною

Він також розповів, що нині Україна дуже схожа на Грузію у 2003 році. Коли Трояндова революція змусила піти у відставку президента Едуарда Шеварднадзе. Натомість до влади прийшов Міхеїл Саакашвілі.

Шаварнадзе тоді був чимось схожий на Петра Порошенка. Він намагався зі всіма йти на компроміс – і з фінансовою елітою, і з олігархами, і з регіональними елітами тощо. Він не вступав ні з ким в яскраві конфронтації, окрім кількох організацій,

– сказав гість студії.

За його словами, Шаварнадзе тоді теж мав певну кількість людей, яка його підтримувала. Вони писали колективні звернення, робили заяви, що не треба допустити нових політиків тощо.

"Тоді до Саакашвілі було теж дуже багато претензій, що у нього немає команди, що це за люди й так далі. Але тоді партія Саакашвілі змогла взяти ініціативу порядністю, безкомпромісністю і жорсткими радикальними кроками до змін", – додав колишній заступник генпрокурора.



Якими є результати виборів в Україні

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