Чи варто узаконити проституцію для підтримки економіки: опитування
Більше половини українців проти, щоб задля підтримки економіки створювався легальний ринок сексуальних послуг.
Ще 24% опитуваних вважають, що легалізація проституції допоможе економіці. Про це свідчать результати опитування, проведеного 10 – 12 квітня соціологічною групою "Рейтинг".
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Чи повинна держава узаконити проституцію заради підтримки економіки:
- Так – 24%;
- Ні – 65%;
- Важко відповісти – 11%.
Чи має держава легалізувати проституцію / Інфографіка 24 канал
Як ви вважаєте, чи потрібно легалізувати проституцію?
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