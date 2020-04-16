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      Чи варто узаконити проституцію для підтримки економіки: опитування

      - Читать новость на русском
      Чи варто легалізувати проституцію / cotidianul.md

      Більше половини українців проти, щоб задля підтримки економіки створювався легальний ринок сексуальних послуг.

      Ще 24% опитуваних вважають, що легалізація проституції допоможе економіці. Про це свідчать результати опитування, проведеного 10 – 12 квітня соціологічною групою "Рейтинг".

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      Чи повинна держава узаконити проституцію заради підтримки економіки:

      • Так – 24%;
      • Ні – 65%;
      • Важко відповісти – 11%.


      Чи має держава легалізувати проституцію / Інфографіка 24 канал

      Як ви вважаєте, чи потрібно легалізувати проституцію?

       
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Соціологічне дослідження Проституція
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