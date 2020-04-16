Чи варто узаконити проституцію для підтримки економіки: опитування

Більше половини українців проти, щоб задля підтримки економіки створювався легальний ринок сексуальних послуг.

Ще 24% опитуваних вважають, що легалізація проституції допоможе економіці. Про це свідчать результати опитування, проведеного 10 – 12 квітня соціологічною групою "Рейтинг".

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Чи повинна держава узаконити проституцію заради підтримки економіки:

Так – 24%;

Ні – 65%;

Важко відповісти – 11%.



Чи має держава легалізувати проституцію / Інфографіка 24 канал

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