12:13
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи вплине воєнний стан на Об'єднавчий собор: в УПЦ КП дали пояснення

      1128 Читать новость на русском
      Воєнний стан не завадить провести Об'єднавчий собор щодо УПЦ
      Воєнний стан не завадить провести Об'єднавчий собор щодо УПЦ / Фото з відкритих джерел

      Введення воєнного стану в Україні через відкриту агресію Росії в Азовському морі не завадить провести Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля.

      Про це повідомив речник УПЦ КП Євстратій Зоря, передають "Українські Новини".

      Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

      Священнослужитель відзначив, що особливий порядок також не вплине і на отримання Томосу автокефальною церквою.

      За словами речника УПЦ КП, Об'єднавчий собор буде проходити в Києві, в якому не введено військовий стан.

      Раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану.

      Ввечері 26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану в 10 областях та внутрішніх водах Азово-Чорноморської акваторії. Він триватиме 30 днів від 14 години 26 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні УПЦ КП Томос Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      21 рік при владі: гучні події з життя Юлії Тимошенко
      сьогодні , 12:05 21 рік при владі: гучні події з життя Юлії Тимошенко
      Соломія Соломка 133
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 6835
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 2847
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      60709
      Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      27 листопада , 19:00 Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      2735
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Смертельна аварія у Харкові: маршрутка зіштовхнулась з автоцистерною
       30 січня 2016 , 12:44
      Євросоюз відредагував на закон про реінтеграцію Донбасу
      19 січня , 14:57
      Динамо оголосило заявку на Лігу чемпіонів, є кілька несподіванок
       3 серпня , 14:36
      Стало відомо, коли Динамо представить бразильського новачка
       3 серпня , 18:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук