Чи вплине воєнний стан на Об'єднавчий собор: в УПЦ КП дали пояснення

Введення воєнного стану в Україні через відкриту агресію Росії в Азовському морі не завадить провести Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля.

Про це повідомив речник УПЦ КП Євстратій Зоря, передають "Українські Новини".

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Священнослужитель відзначив, що особливий порядок також не вплине і на отримання Томосу автокефальною церквою.

За словами речника УПЦ КП, Об'єднавчий собор буде проходити в Києві, в якому не введено військовий стан.

Раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану.



Ввечері 26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану в 10 областях та внутрішніх водах Азово-Чорноморської акваторії. Він триватиме 30 днів від 14 години 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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