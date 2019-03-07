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      Чи зможе Україна наздогнати Польщу: відповідь експертів Світового банку

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      Уряд зробив революційне рішення – скасував Книгу скарг і пропозицій. Радянський рудимент коштував бізнесу 125 мільйонів гривень щороку. Проте це ніяк не допоможе бізнесу та економіці. Україна відстає у розвитку навіть від найближчого сусіда – Польщі.

      Порівняння України та Польщі

      Містечко Жирардув, який знаходиться в 45 кілометрах від Варшави налічує близько 40 тисяч мешканців. 

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      Тут відновлені дороги та сучасний транспорт. Також тут відреставровані історичні пам'ятки, щоби привабити туристів. Найбільша гордість міста - два парки відпочинку.

      польща
      Польський Жидачів

      Для місцевих збудували окремий центр, щоб вони могли займатися спортом.

      В Україні є подібне містечко Васильків, яке знаходиться в 30 кілометрах від Києва. Йому понад тисячу років і сьогодні тут проживає близько 35 тисяч людей.

      Дороги та громадський транспорт до Європи не дотягують, а історичні будівлі з рекламою. Найбільше розчарування – місцева школа. Стару будівлю знесли, коли у 2016 році обвалилися кілька поверхів. Гроші поки назбирали лише на фундамент.

      Васильків школа
      Обвалені поверхи школи у Василькові

      Чи реально Україні догнати Польщу

      "Скільки потрібно років, щоб при такому темпі наздогнати рівень Польщі? При такому темпі, як зараз, Україні потрібно буде 50 років. Якщо Україна зростатиме лише на 1-2%, то потрібно 100 років. Якщо створити умови, щоб економіка зростала на 7%, то вже за 10 років рівень життя українців буде не гіршим, ніж у сусідній Польщі", – сказав економіст Світового банку Карліс Смітс.

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      У Світовому банку пояснюють головну причину розриву у доходах та рівні життя українців та європейців. В середньому один українець виробляє за рік ту саму кількість продукції, яку європеєць за 17 днів.

      Сталося це, тому що Україна працюєте на тому ж технологічному рівні, що Європа – 20 років тому. Якщо, наприклад, дати завдання італійцю зробити еспресо, який прекрасно вміє готувати каву, то він не зможе добре приготувати еспресо, якщо у нас буде обладнання 90-х років,
      – наголосив економіст Світового банку Карліс Смітс.

      "В Україні питання власності на землю стояло ще, коли я був молодим економістом, і воно досі не вирішене. Тому оренда землі в Україні – 37 доларів за гектар. А у Польщі чи Болгарії – 270 доларів", – наголосив віце-президент Світового банку в Європі Сірілл Мюллер.

      Керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко сказав, що поки держава грає дуже велику роль в економіці, вона має поступитися активами, якими вона досі володіє, приватному сектору.

      За оцінками економістів, ринок землі та розпродаж держпідприємств могли б додати ті самі 4% економічного зростання, яких бракує, щоб наздогнати країни ЄС. Проте їхнього ефекту вистачить лише на перші 3-4 роки, а далі має відчуватися ефект від реформ, які почалися 5 років тому і повинні продовжуватися наступні 5 років.

      Ще потрібно прибрати монополістів на ринку енергетики, як державних так і олігархічних. Завершити податкову реформу та прибрати корупцію на митниці.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини Польщі Гроші Світовий банк
      Джерело: 24 Канал
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