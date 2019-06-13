Чи зможе Зеленський пожертвувати Богданом

Для новообраного президента Андрій Богдан був і залишається дуже важливою людиною. У Володимира Зеленського є перед ним особисті зобов'язнання. Про це у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

Євгенія Моторевська: Якщо говорити, чи готовий президент на поступки, думаю, що певними людьми він буде готовий жертвувати. Але все залежить від ставок і від важливості. Тобто ми бачили скандал, який досі триває з головою АП Андрієм Богданом. Перше – він пов'язаний з Ігорем Коломойським, адже був його адвокатом. Друге – він, як стверджує частина правників, все ж таки підпадає під люстрацію. Тим не менше, це ніяк не вплинуло на кадрові рішення Зеленського, і він був призначений на цю посаду.

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

Севгіль Мусаєва: Так, я розумію. Але мені здається, тут потрібно говорити про особисті зобов'язання Володимира Зеленського перед Андрієм Богданом. Адже я знаю, що саме Ангдрій Богдан був тією людиною, в якої, фактично, з'явилася ця ідея із тим, щоби балатуватися на посаду президента Володимиру Зеленському.

Він цю ідею виношував ще ріку тому. І він, фактично, був керівником кампанії. І від його рішень і бажань багато залежало. І, в принципі, чи став би Зеленський президентом, чи ні – це теж питання наполегливості Богдана рік тому… Для Володимира Зеленського Богдан був дуже важливим.

Наскільки я знаю, у команді Зеленського він наразі єдина людина, яка розуміє, як працює система... Зараз говорять дуже багато, і в медіа, що є ніби різні групи впливу. Є група Богдана, а є група Шефіра (першого помічника Зеленського – 24 канал)... Тобто це людина, якій перше обличчя країни (тобто президент) довіряє найбільше. Насправді, наскільки мені відомо, група Шефіра і Шефір дослухаються до того, що говорить Богдан.

Хто такий Сергій Шефір Це один із керівників студії "Кварталу 95". Наразі Сергій Шефір є першим помічником президента України.



Андрій Богдан



Сергій Шефір

Про призначення Зеленського читайте тут.

Скасування формули "Роттердам+": чому це небезпечно для України

Схема "Роттердам+" діє в Україні з 2016 року та збагатила Ріната Ахметова на мінімум 35 мільярдів гривень. Нині ця схема доживає своїх днів, тому що з 1 липня має запрацювати ринок електроенергії. Це нібито позитивна новина для українців, бо схема "Роттердам+" закривається, але все набагато гірше, ніж здається.

Що зміниться на ринку електроенергії

"Роттердам+" – це схема, якій ціну на електроенергію встановлював регулятор української енергетики Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це розповів депутат Сергій Лещенко в ефірі програми "Що це було?".

"З 1 липня не існує ролі регулятора у встановлені ціни на електроенергію, тобто Ахметов може сказати: "Роттердам+" було мало, давайте мені "Роттердам+" і ще 30% зверху". Йому треба ще більше грошей на потреби футбольного клубу, приватних літаків і лондонської нерухомості. А прикриється він звичайними людьми", – зазначив Лещенко.

Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову (а саме вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.

Кому загрожує скасування "Роттердам+"

За його словами, до ринкової електроенергії не готова вся інфраструктура України, адже потрібно буде рахувати вартість електроенергії щогодинно. Скасування "Роттердам+" загрожує й державним компаніям.

"В нас електроенергія частково виробляється Ахметовим і двома величезними державними компаніями, які належать громадянам України. На останніх поклали зобов'язання компенсувати збереження низьких тарифів для населення. Уряд та міністр Ігор Насалик кажуть: "Не бійтесь цього ринку енергетики, бо з 1 липня ціна для населення не виросте". Однак це брехня, бо ціна просто буде стримуватись коштом наших з вами державних компаній", – розповів Сергій Лещенко.

Він пояснив, що державна компанія не перерахує ці гроші як дохід до бюджету, а буде компенсувати цю вартість електроенергії. Тобто в нас вкрадуть не через тариф, а через бюджет, який недоотримає ці гроші.

Стримувати вартість електроенергії для населення будуть лише державні компанії, а компанії Ахметова таких зобов'язань не отримали. В результаті за все заплатить кінцевий споживач – громадянин України, а Ахметов отримає ще більше грошей,

– додав Лещенко.

З цих додаткових зобов'язань, які поклали на державні компанії, частина грошей піде на захмарний "зелений" тариф. Тобто на сонячні електростанції, які Ахметов скаженими темпами будує по всій Україні, аби "заморозити" на найближче десятиліття так званий "зелений" тариф.

Тобто будемо платити ми і наше майбутнє покоління,

– наголосив політик.

Що таке "зелений" тариф? Це тариф на електроенергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств. Встановлена потужність таких установок не має перевищувати 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.

Чому дивує поява Олександра Ткаченка у списку партії "Слуга народу"

Перші 20 людей, які представили у партії "Слуга народу", зрозумілі, але деякі призначення здивували. Про це в ефірі програми "Що це було" сказала головна редакторка видання "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Є деякі питання до складу, адже президент України Володимир Зеленський обіцяв, що у партії не буде людей наближених до олігархів.

Проте десятий номер у списку зайняв генеральний директор каналу "1+1" Олександр Ткаченко, а власником медіа є Ігор Коломойський.

Він абсолютно лояльний до нього (до Ігоря Коломойського – "24"), ми це знаємо з усіх прослуханих аудіозаписів їхніх розмов у мережі. Мене здивувала ця позиція, бо останнім часом були чутки, що Олександр Ткаченко буде балотуватися у мери Києва. Тоді виникає питання – чому він пішов у першій десятці партії,

– заявила Севгіль Мусаєва.

Проте, як зазначив народний депутат Сергій Лещенко, це ніяк не впливає на його можливе балотування у мери Києва.

"За моєю інформацією, округи в Києві та області погоджував Олександр Ткаченко. І якщо депутати від "Слуги народу" пройдуть в парламент по цим округам, то в гендиректора "1+1" буде своя група у Верховній Раді. Це буде майданчик на виборах мера Києва", – зазначив Лещенко.

Більше про склад партії "Слуга народу" та їхню програму читайте у матеріалі 24 каналу.



Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. А вибори мера Києва відбудуться у 2020 році.

"Вакарчук чутливий до критики": як формувалася партія "Голос"

У партії "Голос" Святослава Вакарчука зрозуміла філософія підходу формування списків. Там є люди, які мали досвід у виконавчій владі, наприклад: Інна Совсун, Юлія Клименко та Ярослав Желізняк. Таку думку в програмі "Що це було" висловила головна редакторка видання "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Читайте також: У Вакарчука сказали, з ким точно не об'єднаються у Раді

За її словами, у партії є люди, які мали досвід на хвилі Майдану і показали якийсь результати або мають добру репутацію. Також там громадські активісти, представники бізнесу, приватного сектору та юристи.

В цілому список склав враження, що репутація була головним критерієм при відборі цих людей. Я навіть знаю, що у них була служба безпеки партії "Голос", яка перевіряла кандидатів,

– розповіла Севгіль Мусаєва.

"І деякі не пройшли цю перевірку, оскільки працювали на компанії, пов'язані з олігархами. На мою думку, тут відіграє роль те, що Святослав Вакарчук є дуже чутливим до будь-якої критики. Тому вони унеможливили критику людей, які мають якийсь бекграунд і він не підходить під цінності партії", – додала журналістка.

Хто увійшов до партії "Голос" – список кандидатів шукайте у матеріалі 24 каналу

За її інформацією, відбором займався Ярослав Юрчишин та Юлія Клименко. Саме вони проводили співбесіди та фактично займалися аналітичною роботою щодо людей, які мають бути у списках.



Перша п'ятірка партії "Голос" на парламентські вибори-2019: інфографіка

Де ділися Кононенко та Грановський: що відомо про оновлення партії Порошенка

Партія Петра Порошенка також цікаво підійшла до формування списків. Зараз там люди, які мали досвід і є лояльними до п’ятого президента – Ірина Геращенко чи Іванна Климпуш-Цинцадзе. Про це в програмі "Що це було" сказала головна редакторка видання "Української правди" Севгіль Мусаєва.

За її словами, наявність цих людей у першій десятці говорить про те, що Петро Порошенко спирається на людей, яким довіряє.

Є волонтери і два кримських татарина. Це теж дуже цікаво, що у першій десятці списку є голова Меджлісу Мустафа Джемільєв та Ахтем Чийгоз, який був затриманий окупантами у Криму, потім його вдалося звільнити. І в тих переговорах велику роль відіграв Петро Порошенко,

– розповіла журналістка.

Що відомо про партію "Європейська Солідарність"?27 серпня 2014 року Мін'юст зареєстрував політичну партію з назвою "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таку назву партія мала до 24 травня 2019 року, коли з'їзд політсили вирішив змінити назву на "Європейська Солідарність".



На позачергових виборах до Ради 2014 року БПП посів 2 місце – майже 22% голосів, а з урахуванням мажоритарних виборів партія здобула найбільшу фракцію у парламенті. Почесним головою партії є п'ятий президент України Петро Порошенко.

Де ділися "старі" обличчя

– Є інформація, що Олександр Грановський міг опинитися у списку партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича і були навіть переговори щодо цього. Люди, з якими він консультувався, казали, що його репутацію мало що може зіпсувати, тому може балотуватися від цих партій.

Хто такий Олександр Грановський?Український політик та бізнесмен. У 2014 році був депутатом Київської міської ради. Народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка".



Відомо, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". Сам же політик переконує, що немає ніякого будинку за містом.

Ігор Кононенко йде по округу в Обухові, що на Київщині. Там він буде конкурувати з журналістом Олександром Дубінським, який є прихильним до президента Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського. А також з екс-радикалом Ігорем Мосійчуком.

– Мені здається, що компанія на цьому окрузі може конкурувати з скандально відомим округом у Чернігові, коли Сергій Березенко змагався з Геннадієм Корбаном. Та компанія теж запам’яталася гречкою, підкупами та багато іншим.



Перша п'ятірка політсили "Європейська Солідарність" Петра Порошенка на виборах: інфографіка