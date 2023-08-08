У Путіна два головні страхи: яких процесів у Росії найбільше боїться диктатор

В Росії триває справжнє закручування гайок. Кремль видав указ про збільшення призовного віку, зросли також штрафи та покарання за різні способи уникнення мобілізації.

У звичайних безмовних росіян уже виробився імунітет до подібних знущань, але все ж є певні важелі, які можуть розбудити протестний потенціал "на болотах". Про ці та інші страхи Путіна для 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель.

Дивіться також Путін втягує Росію у вічну війну із Заходом, – NYT аналізує, чим ці спроби закінчаться

Втрати Росії на війні збільшуються шаленими темпами. Все йде до того, що Владіміру Путіну доведеться оголошувати загальну мобілізацію, яка не на жарт перелякає росіян.

Політолог вважає, що й такої мобілізації можна буде уникнути. Але охочі пристати на пропозицію будуть, адже росіяни, які все життя жили в бідності, поженуться за наживою на фронт. Наразі за теперішнім курсом військовослужбовці в Росії отримують близько 2000 – 2500 доларів щомісяця.

Головні страхи Путіна

Варто враховувати, що за півтора року війни позиції Путіна і всередині в Росії, і на міжнародному полі надзвичайно ослабли. В диктатора з'являється все більше страхів.

Першим страхом Кошель назвав Москву і Санкт-Петербург – міста, в яких є протестний потенціал. Хоча і його не можна порівняти з кількістю протестувальників свого часу у Білорусі чи в Україні.

Протестний потенціал малий, але Путін все одно його боїться, тому зараз мобілізаційні процеси в Москві та Петербурзі відбувається на мінімальному рівні. Путін не дратує Москву та Петербург,

– зауважив аналітик.

Другий великий страх бункерного – серйозне падіння рівня життя людей.

З одного боку, українці сподіваються, що невдовзі росіяни перейдуть на картоплю та баланду. Але й насправді в Росії рівень рубля досяг критичного. А це своєю чергою позначиться на всьому, зокрема і на цінах на продукти.

"Я гадаю, що Путін як виходець з 90-х чітко розуміє логіку голодних бунтів і очевидно, що зараз йому інші протести навряд вдасться очікувати", – зауважив Кошель.

Малоймовірно, що найближчим часом можна побачити пікети організовані опозиціонерами чи невдоволення величезними втратами на фронті. Годі й згадати хоча б одну матір з протестним плакатом, яка б вийшла на Червону площу.

До того ж Путін зробив свої висновки із походу вагнерівців. "Бунт" показав, що масової підтримки не було, але в окремих населених пунктах жителі досить приязно ставилися до бунтівників.

Як висновок – певний протестний потенціал в Росії є, але йому потрібен поштовх, яким, найімовірніше, може стати проблеми із цінами та рівнем життя.

Політолог проаналізував загрози для Путіна в Росії: дивитися відео

З кожним днем в Росії жити стає все нестерпніше