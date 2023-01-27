Деколи "Кинджали" летять, – Повітряні сили закликали йти в укриття, коли є загроза з Білорусі
Українська ППО наразі не може ефективно боротися з балістичними ракетами. Ними вороги можуть обстрілювати з Білорусі.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Він зазначив, що незабаром Україна матиме більше засобів для боротьби з повітряними загрозами.
До теми Складно виявити, ще складніше – збити: що відомо про балістичні ракети й чим загрожують Україні
"Коли злітає хоч один Міг-31, то на території всієї України лунає повітряна тривога. Інколи Росія випускає "Кинджали" й ця зброя небезпечна. Виявити й збити її практично неможливо. Ми не маємо засобів, які можуть збивати такі швидкісні ракети", – сказав речник.
Він додав, що не потрібно ігнорувати сигналів повітряної тривоги й сподіватися, що Росія не застосовуватиме "Кинджали".
Як діють балістичні ракети
За словами Ігната, "Кинджал" – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Речник розповів, що винищувач Міг-31 підіймає її в атмосферу, запускає. Тоді ракета летить і під час наближення до цілі з величезною швидкістю опускається на неї.
Ігнат пояснив, що схоже діє ракета Х-22, але її запускає вже інший тип літака. Вона летить зі швидкістю 5 тисяч кілометрів на годину.
Тому дуже мало розрахунку часу, щоб її збити. Мовиться про приблизно 40 секунд. Збивати ці ворожі комплекси зможе зенітно-ракетна система в автоматичному режимі. Такі системи у нас будуть,
– сказав Ігнат.
Він додав, що Україна наразі має системи, які збивають аеродинамічні цілі. Це NASAMS і IRIS-T, які можуть працювати в автоматичному режимі. Як зазначив Ігнат, вони не призначені для збиття балістики.
"Хоча теоретично можна спробувати, але їх треба мати в достатній кількості в потрібному місці", – розповів речник.
Зброя, яка може збивати балістичні цілі / Інфографіка 24 Каналу
Ракетний обстріл України 26 січня: коротко
- Ворог масовано атакував Україну 26 січня. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що росіяни комбіновано обстріляли столицю, застосувавши Х-101, Х-55, "Кинджали" та "Калібри".
- Росіяни влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Виникли проблеми з електроживленням та водопостачанням.
- Під атакою було і Запоріжжя. Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури й вбила 3 людей.
- Загалом вороги випустили по Україні 55 ракет. Проте сили ППО збили 47 крилатих ракет.
- Відомо, що внаслідок ракетних обстрілів загинули 11 людей.