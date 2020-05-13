Чому пацієнтів з COVID-19 виписали з лікарні у Кривому Розі: в ОДА прокоментували ситуацію

У Кривому Розі головлікар самовільно виписав 15 пацієнтів із COVID-19. Голова Дніпропетровської обласної ради прокоментував, що сталася приблизно така ж ситуація, як в багатьох клініках світу.

Це класична ситуація для цього виду захворювання, адже хвороба певний час має безсимптомний характер. Про це повідомив Святослав Олійник в прямому ефірі на 24 каналі.

Важливо У Кривому розі 15 хворих на коронавірус лікар самовільно виписав з лікарні

Він пояснив, що в лікарні померла жінка, в якої вже після смерті знайшли COVID-19. Коли почали виявляти контактних осіб, з’ясувалося, що серед них лікарі та пацієнти.

Те, що зробила головний лікар, – це спірне питання. Не можна сказати, що вона однозначно винна, тому що прийняла рішення відправити додому, на самоізоляцію тих людей, які теоретично, імовірно, були контактними,

– розповів Святослав Олійник.

"Мова йде про хворобу, яка малодосліджена. Відповідно сьогодні дуже рано говорити про те, що була серйозна провина в діях головного лікаря. Ставитися до цього треба спокійно й все досліджувати детально, тому що є моменти з якими перший раз стикаються медичні працівники", – додав Олійник.

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Голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що після цього прийняли рішення протестувати всіх лікарів – і в Кривому Розі, і по області.

Що відомо про ситуацію у Кривому Розі?29 квітня шість медпрацівників та 21 пацієнт перебували на самоізоляції в четвертій міській Криворізькій лікарні. Усі вони заразилися від однієї жінки у якої, попередньо виявили коронавірус.



Згодом п'ятьох пацієнтів перевели на лікування до інфекційної лікарні, одного пацієнта – до сьомої лікарні, а решту 15 хворих, яким вже встановили діагноз коронавірус, лікар відпустив на амбулаторне лікування. За це медика відсторонили від посади.