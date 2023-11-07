Можуть початися серйозні проблеми, – політтехнолог сказав, чому Путін хоче переговорів

Останнім часом Владімір Путін кожну свою промову завершує тезою про переговори з Україною. До того ж історія про те, що вже нібито "час" починати переговорний процес, сильно просувається й серед європейських "консервів".

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це роблять через те, що президент Росії прекрасно розуміє, що подальше перебування його країни під санкціями вже дає серйозні результати.

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"Кожен свій спіч він завершує: "А чого вони не хочуть переговорів? Нехай вони розмовляють з нами". Російська економіка не впала. Але з кожним місяцем, з кожним кварталом є вірогідність, що почнуться вже серйозні проблеми. Це думка прекрасного українського економіста", – наголосив політтехнолог.

Чи вб'ють Путіна через здачу Криму

Тизенгаузен переконаний, що при живому Путіну Крим не віддадуть. На його думку, якщо очільник Кремля здасть тимчасово окупований півострів, то його навряд чи вб'ють.

Він вважає, що це має бути якесь переживання з боку народу чи найближчого оточення. Мовляв, "як це так". Це може статися тоді, коли у більшості людей буде власна думка та можливість організувати народний спротив. Однак у Росії таких людей немає.

Їм завтра розкажуть по телевізору: "Дивіться, "злісне" НАТО й мільярд країн разом з Україною "загарбницьки" віджали "наш Крим". Але нічого, ми його повернемо обов'язково. Росію ніхто ніколи не міг перемогти". І що відбудеться? Ніхто не вб'є ніякого Путіна,

– додав Борис Тизенгаузен.

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