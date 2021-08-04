Війна з усіма одночасно неможлива, – політичний експерт про санкції РНБО та Коломойського

Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції щодо олігархів Віктора Медведчука та Дмитра Фірташа. Однак обмеження поки не торкнулися Ігоря Коломойського, адже війна влади з усіма олігархами одночасно неможлива.

Про це заявив експерт з політики Олександр Солонтай в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. Він зауважив, що санкції США щодо Коломойського ще досі з певних причин не отримали продовження в Україні.

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Чому щодо Коломойського немає санкцій

За словами Солонтая, питання про те, чому РНБО досі не запровадила обмеження щодо Коломойського, залишає сумнів щодо його справжніх відносин з Володимиром Зеленським. Невідомо, чи вони повільно "холоднішають", чи залишаються "теплими", чи є якась третя система взаємостосунків.

Як зауважив Солонтай, попри санкції РНБО щодо Фірташа і Медведчука, боротьба Зеленського з усіма олігархами неможлива.

Це просто неймовірний, фантастичний сценарій. З усіма одночасно війна неможлива,

– заявив експерт.

РНБО у лютому наклала санкції на Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко, заблокувавши їхні активи. Вже у червні обмеження ввели й щодо олігарха Дмитра Фірташа.

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Санкції щодо Коломойського: коротко