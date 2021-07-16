Данілов пояснив, чому РНБО скасувала перше виїзне засідання

Чергове засідання РНБО, яке відбулося 16 липня, мали провести у дещо незвичному форматі. Однак через поважну причину виїзне засідання скасували.

Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, засідання Ради національної безпеки й оборони мало відбутися у Сумах. Від такого формату довелося відмовитися, оскільки деякі члени не встигли б дістатися туди.

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За словами Данілова, перше питання на порядку денному було про захист державних кордонів. Логічно було провести засідання саме у Сумах.

З урахуванням того, що у Кабінету міністрів був звіт у Верховній раді, тому питання було перенесено до Києва. Але пропозиція президента про те, що засідання РНБО будуть іноді проходити в обласних центрах, залишається. Ми будемо попереджати, коли це буде проходити,

– зауважив Данілов.

Він уточнив, що члени Кабінету міністрів через годину уряду в Раді сьогодні б просто не встигли дістатися до Сум.

Які питання порушили на засіданні

Загалом під час засідання 16 липня члени РНБО розглянули 6 питань. Окрім необхідності захисту державних кордонів, говорили також про: