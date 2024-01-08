Битимуть далі, – у Повітряних силах пояснили, чому Росія регулярно використовує балістику

Окупанти регулярно атакують Україну балістичними ракетами. Ворог визначає собі пріоритетні цілі та застосовує це озброєння. Чим далі летить балістика – тим вона має більшу неточність.

Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, зауваживши, що чим ближче до цілі, яку хоче вразити ворог, тим можна гарантувати більшу точність. Він додав, що це стосується комплексів ЗРК С-300 та ОТРК "Іскандер".

До теми Росія масовано атакувала Україну "Кинджалами" й не тільки: все, що відомо про обстріл 8 січня

Дальність останніх – близько 600 кілометрів. Тому оголошують повітряну тривогу у тих областях, куди потенційно може долетіти російська ракета. Якщо говорити про балістичні ракети С-300, то на складах у росіян їх тисячі.

Будуть, мабуть, продовжувати бити по прифронтовій території. С-300 не може летіти далеко. Це ракета, якою ворог зазвичай б'є від 50 до 100 кілометрів – у такому діапазоні,

– наголосив Ігнат.

Таку зброю можна знищувати артилерією та БпЛА. А також – ракетами HARM, що і роблять майже щодня українські льотчики.

Росіяни витрачають запаси

Кілька місяців тому українська розвідка повідомляла про те, що окупанти мали близько 900 ракет різних типів. Після того Росія ще виготовила таку зброю, однак і чимало її витратила.

"Ми говоримо про ракети "Кинджал", "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-101, Х-555, "Калібр". Ракети, якими зазвичай ворог атакує", – зауважив речник Повітряних сил.

Атака ворога 8 січня: що відомо