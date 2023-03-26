Не може дати гарантій, – політологиня пояснила, чому Сі затягує дзвінок із Зеленським

З'являлася інформація, що після візиту китайського лідера з Сі Цзіньпіна до Росії він зателефонує українському президенту Володимиру Зеленському, однак цього не сталося. Сі розуміє, що не зможе повністю вплинути на Владіміра Путіна, тому поки що не бере на себе роль повноцінного миротворця.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня, кандидатка політичних наук Анна Білівітіна. Вона переконана, що Китай своїми діями намагається показати, що він зацікавлений у мирному вирішенні війни в Україні, але не наважиться ставати на бік однієї зі сторін.

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За словами політологині, Китай зацікавлений в тому, щоб його сприймали як великого гравця, тому він не може повністю ігнорувати глобальний конфлікт на європейському континенті.

З одного боку, він має дати свою позицію, з іншого – Китай розуміє, що цілком вплинути на Росії він не може.

Входити в перемовини, виступати миротворцем в конфлікті, де він не може гарантувати певного спрогнозованого завершення цього конфлікту, Китай теж не буде поспішати. Тому Китай тут дистанціюється,

– додала спікерка.

Сі не готовий ставати на чийсь бік

Білівітіна припустила, що ордер на арешт Путіна також міг вплинути на позицію Китаю. Хоч візит в Росію вони не скасували, однак можуть переглянути свою позицію у подальших стосунках з нею.

Адже тепер мовиться не про контакти з лідером іншої країни, а про контакти з міжнародно визнаним військовим злочинцем.

Експертка вважає, що Росія теж невдоволена "мирним планом", який пропонує Китай. Вона теж не отримує відповіді на питання, які для неї важливі.

Сі Цзіньпін зараз не готовий виступити повністю на боці Росії, бо в Китаю теж є свої геополітичні інтереси і в південноазіатському регіоні, і в цілому в світі стосовно торгівлі зі США, з Європейським Союзом, тому, звичайно, він не поспішає підтримувати Росію,

– зауважила Білівітіна.

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