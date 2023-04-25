Втрати Росії у війні зменшилися: розвідка Британії пояснила, чому так відбулося

У лютому та березні 2023 року можна було спостерігати збільшення цифр втрат окупантів у війні проти України. Згодом ці показники впали. Британські розвідники пояснили, що ж сталося.

У вівторок, 25 квітня, Міністерство оборони Великої Британії опублікувало щоденне зведення інформації стосовно російсько-української війни. У ньому акцентована увага на втратах Росії, які знизились у квітні 2023 приблизно на 30% (порівняно з лютим та березнем).

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Ворог очікує на контрнаступ

Власне, якщо у березні ворог втрачав у середньому 776 солдатів щодня – то у квітні цей показник впав до 568 окупантів.

Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня (окупантів – 24 Канал) спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей. Російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій,

– припустили у відомстві.

Росія запасає зброю та боїться

Згадаємо до цієї теми слова глави ГУР Кирила Буданова, який пояснив, чому уже тривалий час не було масованих ракетних ударів. За його словами, якраз-таки через потенційні контрнаступальні операції наших військових, окупанти вирішили поберегти зброю та запасати її.

Водночас головний розвідник України натякнув, що у Кремля недостатньо засобів для того, аби зруйнувати плани ЗСУ, а тим паче перемогти у цій війні. До речі, Буданов вважає, що нашій державі вдасться повернути усі території уже в недалекій перспективі.

Також аналітики з Інституту вивчення війни впевнені, що у російських військових недостатньо підготовки для того, аби ефективно протистояти українській армії. Власне, ворожі командири просто-таки не вміють одночасно застосовувати усі свої сили задля оборони позицій та захоплених територій.

У Британії констатували, що посилаються у своїх висновках на офіційні дані Генштабу, однак не мають змоги перевірити методологію підрахунку втрат ворога командуванням української армії. Попри це, загальна тенденція – очевидна.