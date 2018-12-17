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      Чому селяни частіше помирають від раку

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      Люди в селах частіше помирають від раку, через пізнє звернення до лікарів
      Люди в селах частіше помирають від раку, через пізнє звернення до лікарів / shark-er.livejournal.com

      Проживання в сільській місцевості знижує шанси пацієнтів з раком на виживання. Дослідження показало, що мешканці селищ і сіл гірше справляються з пухлинами, оскільки вони ізольовані від центрів лікування.

      Вчені з Університету Абердіна провели метаналіз 39 досліджень по всьому світу для того, щоб оцінити, як місце проживання пацієнтів впливає на ймовірність успіхів у боротьбі з раком.

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      У 30 з 39 дослідженнях відзначені істотні переваги жителів міст над жителями сіл. Приблизно кожна п’ята людина на нашій планеті сьогодні живе в сільській місцевості, хоча в Україні це число є трохи меншим. Спостереження показують, що жителі сіл зі значною затримкою звертаються за допомогою до лікарів, вони роблять це вже після того, як їх симптоми стають серйознішими. Цілком можливо, що це пов’язано з характером сільської роботи і з певними зобов’язаннями, які вони мають.

      Селяни частіше помирають від раку, бо пізніше звертаються за допомогою
      Селяни частіше помирають від раку, бо пізніше звертаються за допомогою

      Дослідження продемонструвало, що після встановлення онкологічного діагнозу і початку лікування шанси тих, хто проживають в сільській місцевості перемогти хворобу знижуються, в порівнянні з тими, хто проживає в містах.

      В цілому, це зниження становить 5%. Автори дослідження пояснює даний феномен тим, що люди в селах і невеликих населених пунктах проживають далеко від медичних центрів, які надають їм допомогу, через що вони звертаються за нею з деяким запізненням.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання Лікування Медицина
      Джерело: 24 Канал
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