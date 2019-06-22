Чому в Україні "мажоритарка" стала злом та в яких країнах вона працює ефективно

"Гречкосійство" та корупція – з цими словами в українців асоціюється мажоритарна система виборів. Адже політики замість того, аби дбати про свій округ, все частіше займаються підкупом задля перемоги на виборах.

Зазвичай, політики відкривають майданчики, роздають ліки, продуктові набори або купують ноутбуки для шкіл – це типові методи, аби "задобрити" електорат у виборчих округах. Народні депутати роками обираються так у Верховну Раду і дуже хочуть таку систему зберегти.

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"Мажоритарка" залишилася в спадок Україні від СРСР

Перші парламентські вибори вже в незалежній Україні проводилися за 100-відсотковою мажоритарною системою. Однак, вона себе не виправдала, тому запровадили пропорційну із партійними списками.

За часів Ющенка мажоритарку взагалі скасували, залишивши лише закриті партійні списки. Повернув її екс-президент Віктор Янукович. За словами нардепа Руслана Сидоровича, він це зробив для того, щоб, використовуючи адміністративний ресурс, отримувати контрольовану більшість у парламенті.



Віктор Янукович повернув мажоритарну систему

Після цього мажоритарники отримали прізвисько "гречкосії", адже почали дрібними подарунками підгодовувати і підкуповувати електорат. Наприклад, нещодавно у Харкові депутат облради Володимир Скоробагач, який ймовірно балотуватиметься до парламенту, роздавав безкоштовне морозиво.

Поки кандидат не є чинним нардепом, він використовує на підкуп гроші із власного благодійного фонду, або партійні. Коли отримує мандат – користується субвенціями на соціально-економічний розвиток регіону. Ці гроші мажоритарники використовують на закупівлю обладнання в лікарні, школи, будують дороги чи дитячі майданчики.



Мажоритарники часто відкривають дитячі майданчики за державні кошти

При чому часто замовчують, що роблять це за державні гроші. Як розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель, за свою слухняну роботу із урядом, за підтримку бюджету та різних ініціатив низка народних депутатів отримують значно більші фінансування на свої округи.

В яких країнах мажоритарка ефективна?

Але така мажоритарна система діє не лише в Україні. Також у Великій Британії, Франції та Німеччині, але там вона навпаки ефективна. В цих країнах не існує проблеми масового підкупу виборців. Люди знають в обличчя, хто представляє їхні інтереси. А депутат – знає проблеми свого округу.

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Не дивно, що за п’ять років роботи Рада так і не спромоглася прийняти обіцяний після Майдану новий виборчий кодекс, який скасував би мажоритарку і запровадив відкриті партійні списки, де українець зміг би голосувати не тільки за партію, а й конкретного депутата в ній.

Чи ухвалять закон про відкриті списки? Народні обранці спромоглися проголосувати його лише в першому читанні. І якщо до середини липня його так і не приймуть – вже новому парламенту доведеться починати все спочатку.