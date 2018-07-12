Чому важливо завжди снідати: переконливі факти від Супрун

Багато людей нехтують сніданком, і дуже даремно, адже це гарантований шлях до проблем зі здоров'ям.

Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

З її слів, якщо не поснідати, сильніше хотітиметься їсти нездорову їжу. Ще один негатив – зростають ризики появи жовчнокам'яної хвороби.

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Досить часто лікарі констатують наявність каменів у жовчному міхурі у молодих людей з нормальною вагою. Зазвичай вони відмовляються від сніданків та дотримуються безжирових дієт задля схуднення, що і призводить до згущення жовчі,

– пояснила Супрун.

Якщо ви хочете скинути зайву вагу, пропускати сніданок – не найкраща ідея. Адже люди, які пропускають сніданок, більш схильні набирати зайву вагу.

Окрім того, без сніданку буде важче думати, адже вранці мозок потребує підзарядки, щоб нормально функціонувати. А поживний сніданок дозволяє стимулювати пам‘ять, концентрацію уваги та готовність навчатись. Особливо, це важливо для дітей та підлітків.

Снідати найкраще не пізніше, ніж через 2 години після пробудження.

До слова, ранній сніданок дуже важливий для діабетиків, оскільки пізній прийом їжі викликає зрушення в біологічному годиннику. І саме це може порушити енергетичний обмін.

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