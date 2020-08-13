Територіям Луганської та Донецької областей можуть надати статус вільних економічних зон. Для України такий досвід вже не перший, утім минулі спроби полегшити ведення бізнесу на окупованих територіях провалилися.

Перший президент України і новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висунув ідею – надати території Донбасу статус вільних економічних зон. Детальніше про це читайте в матеріалі 24 каналу.

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Невдалий досвід України

Світова практика має успішний досвід створення привабливих умов для ведення бізнесу: з'являлися нові робочі місця, відбувалось покращення інфраструктури та збільшувались надходження у місцеві бюджети. Втім, український досвід нараховує кілька провалів.

У 1992 році був підписаний указ про створення спеціальних зон і вже через декілька років Міжнародний валютний фонд прозвітував, що так звані економічні зони використовуються як діри для мінімізації податків і головне – контрабанди товарів,

– зазначив співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Про гіркий досвід у профільному Міністерстві досі пам'ятають, тому вирішили навіть термінологію змінити. Замість "Вільних економічних зон" пропонують "Територію пріоритетного розвитку".

"Це не просто пільги чи окремі спеціальні режими для територій – це комплексна програма розвитку. З одного боку, ми повинні відштовхуватись від речей, які вже існують, а з іншого – максимально наповнювати новітніми підходами", – наголосив радник віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції ТОТ Андрій Мирошніченко.

"Чорні діри" в економіці

Полегшити умови ведення бізнесу на підконтрольних територіях Донбасу планують як для вітчизняних підприємців, так і для міжнародних інвесторів. Утім, експерти впевнені, що такі рішення сприятимуть появі "чорних дір" в економіці.

Дмитро Снєгирьов розповів, що суб'єкти господарювання, що будуть розташовані в сірій зоні 15 – 20 кілометрів матимуть вільне оподаткування та знижену ставку. Також вони зароблятимуть на різниці товарів та ухилятимуться від сплати податків. Це – легалізація контрабанди.

До теми. Міністр фінансів України Сергій Марченко дав доручення Державній митній службі розробити механізм випадкової ротації на митних постах. Відповідний метод боротьби повинен зменшити кількість випадків корупції та контрабанди.

Недосконалість державних інструментів

Через недосконалість систем державного управління виникають сумніви щодо ефективності такого інструменту в Україні.

Країни, які використовують цей інструмент, мають спроможність адмініструвати його, тобто прослідкувати за бізнесом. А коли зупинені реформи в податковій, митниці, не реформує правоохоронна система і там немає ніяких зрушень, то цілком ймовірно, що ці зони стануть джерелом більших проблем, ніж рішень, –

зазначив експерт Павло Кухта.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевнили, що економічну концепцію розвитку Донбасу наразі вдосконалюють і вже через 2 місяці представлять її на розгляд Уряду.