На Чернігівщині перекинувся човен із прикордонниками: 2 військових загинули

Загинуло два прикордонники в Чернігівській області внаслідок того, що їхній човен перевернувся. Правоохоронці розпочали розслідування за даним фактом.

У понеділок, 24 квітня, п'ятеро військовослужбовців Держприкордонслужби пливли притокою Дніпра, допоки з їхнім судном щось не сталось та воно не перекинулось. Повідомили про цей інцидент у Державному бюро розслідувань уже наступного дня.

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Що могло стати причиною катастрофи

Як зазначили у ДБР, за попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. На жаль, не всім вдалося врятуватися – двоє військовослужбовців загинуло.

У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що станом 25 квітня було відрито кримінальне провадження, однак затриманих немає. Також про підозру правоохоронці нікому не повідомляли.

Який виглядає місце події / фото ДБР

Інші справи ДБР: актуальне

Нещодавно у Центрі протидії корупції повідомили, що Держбюро розслідувань оголосило про підозру колишньому посадовцю оборонного відомства нашої держави. Підозрюють його у корупційних оборудках зі закупівлею продуктів для військових, що відбувались ще у 2020 році. Правоохоронці стверджують, що він завдав шкоди держави своїми діями на майже 12 мільйонів гривень.

Також було викрито схему виплати "бойових коштів" військовим, які перебували в тилу. Власне, щонайменше відомо про двох бійців, які скористалися такою незаконною "послугою". Водночас силовики стверджують, що діяла ця схема протягом 9 місяців, а збитки, завдані державі, становлять 1 мільйон гривень.

Провадження відкрито за статею 417 Кримінального кодексу, оскільки є ознаки що це правопорушення правил кораблеводіння.