Не треба годувати спекулянтів, – Офіс Президента про чутки щодо Тимошенка й Гайдая

У різних ЗМІ ширяться чутки про те, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая планують призначити послом у Казахстані, а колишньому заступнику Офісу Президента України Кирилу Тимошенку Зеленський ніби запропонує посаду, коли скандал вщухне. Однак це спекуляції, а спекулянтів годувати не треба.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Тим часом Шмигаль не знайшов підстав, щоб забрати в Бойка звання Героя України.

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Не треба коментувати чутки

Подоляк розповів, що не треба коментувати чутки. Не треба годувати спекулянтів. Не треба допомагати створювати викривлений інформаційний простір. Державна інформаційна політика – це відповідальність. Це не про чутки й не про спекуляції, це про конкретні рішення.

Є певні кадрові рішення. Ми говоримо про політичні відставки зараз. Після цього будуть проведені певні аналітичні роботи, аудити, певні розслідування й після цього будуть, якщо потрібно, юридичні висновки. Після цього ми з вами це все зафіксуємо,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що коли є конкретика, тоді можна обговорювати, чому було прийняте те чи інше рішення. Президент дуже активно моніторить, про що думає суспільство, він його розуміє. Це не просто спонтанні рішення.

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Між суспільством і державою повинна бути довіра

За словами радника голови Офісу Президента України, між і суспільством і державою повинна бути довіра особливо під час війни, тому що це важливо. Рішення будуть прийматись не тому що вщух скандал. У нас таке середовище, якщо щось з'явилось у медійному просторі, то це вже назавжди.

"До речі, я хотів би порадити політикам, чиновникам зважати на це. Коли вони будуть необережними, й щось з'явиться в медійному просторі, то це вже назавжди. Не буде так, що за 3 дні чи за місяць усе застигне, вщухне тощо, тому треба дуже прискіпливо ставитись до того, що ви робите й нести за це відповідальність", – зауважив Подоляк.

Як він зазначив, було б добре, якби він, як офіційна особа, говорив щось тільки про факти, а не про чутки чи спекуляції. Тому ліпше обговорювати лише факти.

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