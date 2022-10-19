Це підготовка до масової депортації українців, – Данілов про оголошений Путіним "воєнний стан"

Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих територіях України, крім Криму. Це може бути підготовкою до масової депортації українців.

Росіяни хочуть змінити етнічний склад окупованої території. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він наголосив, що цей злочин мають засудити в ООН. Ба більше, Данілов нагадав, що таке вже відбувалось в окупованому Криму. Тоді загарбники залишились непокарані.

Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони для зміни етнічного складу окупованої території,

– наголосив секретар РНБО.

Що цьому передувало

Російський диктатор Владімір Путін запровадив воєнний стан у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

До речі, штучна депортація вже почалась. Напередодні гауляйтер Володимир Сальдо заявив про так звану "евакуацію" українців в Херсонській області на лівий берег Дніпра, а також – до регіонів Росії.

Керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що цивільних можуть використати як "живий щит". Насамперед окупанти намагаються врятувати свої життя, аби не зустрітись із ЗСУ.

Що означає "воєнний стан" в анексованих областях

Путінський "воєнний стан" переважно передбачає посилений контроль. Місцевим жителям, які й так страждають від окупації, можуть заборонити виїзд.

Крім "евакуації", загарбники можуть ввести особливий режим в'їзду та виїзду на територію, а також обмежити свободу пересування по ній.

Ймовірно, людей змушуватимуть до виконання робіт для потреб "оборони" чи ліквідації наслідків обстрілів та боїв.

Ба більше, окупанти можуть почати вилучати майно жителів та організацій, обіцяючи подальшу виплату від держави-агресорки.

Також цей незаконний режим передбачає затримання громадян та транспортних засобів максимум на 30 діб.

Крім того, у прикордонних з Україною областях диктатор запровадив середній рівень реагування. Зокрема, в окупованому Криму та Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.

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