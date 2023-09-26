Є угоди з партнерами, – Данілов про те, чи використає Україна ATACMS для ударів по Росії

Україна очікує від США далекобійних ракет ATACMS, про передачу яких в останні тижні точаться дискусії. Україна має певні угоди з партнерами щодо використання далекобійних ракет.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Він зазначив, що в України щодо цього питання є угоди з партнерами.

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Україна використовуватиме ATACMS для свого захисту

"Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS – 24 Канал) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", – сказав Данілов.

Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.



Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

ATACMS для України: подробиці

Україна тривалий час веде переговори зі США щодо передачі ракет ATACMS, які українські військові можуть використовувати на фронті з допомогою американської системи HIMARS.

Очікувалося, що президент США Джо Байден оголосить про поставку Україні ракет під час недавнього візиту Володимира Зеленського у Вашингтон.

Байден дійсно оголосив про новий пакет військової допомоги для України, але в ньому не було ATACMS. Однак NBC News повідомило, що Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет ATACMS.

У Білому домі не змогли ні спростувати, ані підтвердити інформацію американських ЗМІ про передачу ракет.

Володимир Зеленський, коментуючи те, чи отримає Україна від США ATACMS, сказав, що у випадку з далекобійними ракетами буде так само, як з рішенням щодо винищувачів F-16.