Є угоди з партнерами, – Данілов про те, чи використає Україна ATACMS для ударів по Росії
Джерело:ABC
Україна очікує від США далекобійних ракет ATACMS, про передачу яких в останні тижні точаться дискусії. Україна має певні угоди з партнерами щодо використання далекобійних ракет.
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Він зазначив, що в України щодо цього питання є угоди з партнерами.
Дивіться також Долетять до Кримського мосту і не лише: навіщо Україні ракети ATACMS і коли США можуть їх надати
Україна використовуватиме ATACMS для свого захисту
"Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS – 24 Канал) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", – сказав Данілов.
Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.
Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
ATACMS для України: подробиці
- Україна тривалий час веде переговори зі США щодо передачі ракет ATACMS, які українські військові можуть використовувати на фронті з допомогою американської системи HIMARS.
- Очікувалося, що президент США Джо Байден оголосить про поставку Україні ракет під час недавнього візиту Володимира Зеленського у Вашингтон.
- Байден дійсно оголосив про новий пакет військової допомоги для України, але в ньому не було ATACMS. Однак NBC News повідомило, що Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет ATACMS.
- У Білому домі не змогли ні спростувати, ані підтвердити інформацію американських ЗМІ про передачу ракет.
- Володимир Зеленський, коментуючи те, чи отримає Україна від США ATACMS, сказав, що у випадку з далекобійними ракетами буде так само, як з рішенням щодо винищувачів F-16.