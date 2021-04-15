Хочуть створити іншу реальність, – Данілов звинуватив Росію в інформаційному тероризмі

Олексій Данілов нагадав, що українсько-російська війна триває не лише на передовій, але й на інформаційному фронті. Як підкреслив секретар РНБО, однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції та є лідерами думок.

На думку Данілова, у питанні пропаганди Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.

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Секретар РНБО зазначив, що всі антиукраїнські наративи у Кремлі сплановані, створюються і керуються з російської території. Крім того, широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня.

Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" має на меті вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність,

– заявив Данілов.

Він зауважив, що платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики.

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Данілов також констатував, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.

Останні гучні фейки пропагандистів

Медіа Росії активно поширюють фейки про нібито жахливий стан української річки Дніпро . Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня.

. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня. Окупанти звинуватили ЗСУ у загибелі 5-річної дитини. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома.

Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома. Російські ЗМІ заявили, що Україна нібито розмістила війська на лінії зіткнення на Донбасі та почала обстріли. Насправді ж виявилося, що на ролик наклали фрагмент звукової доріжки іншого відео, знятого ще у 2015 році.