Данія дозволяє Україні використовувати передані F-16 для ударів по Росії

Данія дозволила Україні завдавати удари по військових цілях у Росії з винищувачів F16.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Очікується, що Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16.

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Позиція Данії щодо F-16

Як пояснив Ларс Люкке Расмуссен, дозвіл на удари по Росії з F-16 – це не нова позиція Данії і є частиною допомоги.

Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, яка, можливо, також передбачає завдання ударів в по військових об'єктах на цій важливій території,

– сказав глава МЗС Данії.

Зазначимо, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну упродовж цього літа.