"У день звільнення Херсону був рекорд": скільки людей моніторять карту бойових дій

Карту бойових дій моніторять багато людей не лише з України. У день звільнення Херсону був рекорд відвідуваності.

Про це 24 каналу розповів співзасновник Deep State Роман Погорілий. Раніше повідомлялось про те, чим важливе звільнення Мелітополя.

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Скільки людей відвідують Deep State

Погорілий зазначив, що Deep State відвідує величезна кількість людей – від 10 тисяч до кількох мільйонів. Рекорд був у день звільнення Херсона. За день сайт відвідали 10,5 мільйонів людей, до того ж, декілька мільйонів це були унікальні користувачі.

Серед сайтів, які слідкують за бойовими діями, ми найпопулярніший у Європі, Північній Америці, звісно ж, Україні. Зараз, на жаль, через ситуацію зі світлом, трохи активність у людей упала, тому що вони займаються своїми справами, коли з'являється світло, коли немає, то відповідно немає зв'язку й інтернету,

– зауважив співзасновник Deep State.

Погорілий про те, звідки та скільки людей моніторять карту бойових дій: дивіться відео

Люди хочуть просування

Він продовжив, що людям постійно цікаво дивитись зміни на фронті, однак коли фронт "стоїть" на місці, їм це не цікаво. Люди менше відвідують Deep State, коли немає просувань, наступів тощо. Оборона їх цікавить менше.

"Війна – це не завжди якісь наступи, якісь просування з нашого боку. Та коли з нашого боку чи в інших зведеннях ідуть такі повідомлення, як-от без змін, тримаються – то це активні дії, бо росіяни постійно наступають, ми тримаємось в обороні, й це дуже динамічно. Однак люди хочуть змін, просувань, і це теж впливає на активність", – наголосив Погорілий.

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