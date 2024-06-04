Дефіцит і досі є: як в Україні відключатимуть світло 5 червня

В Укренерго повідомили, що в нашій державі й досі зберігається дефіцит в енергосистемі. Тому 5 червня в Україні продовжаться стабілізаційні відключення світла.

Основною причиною відключень є останні російські масовані атаки на українську енергетику. Тому енергетики й змушені застосовувати подібні відключення електроенергії.

До теми У Києві вводять екстрені відключення світла, критичні об'єкти можуть живити з перервами

Графіки діятимуть в Україні і 5 червня

В Укренерго розповіли, що 5 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для

промислових та побутових споживачів,

– наголосили в компанії.

Представники Укренерго підкреслили, що у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

У 7 областях України ввели аварійні відключення

В Укренерго повідомляли, що компанія була змушена застосувати аварійні відключення у 7 областях нашої держави. Мовиться про Донецьку, Житомирську, Миколаївську, Київську, Кіровоградську, Харківську, Хмельницьку області, а також Київ.

Представники компанії наголосили, що змушені були вдатися до такого кроку після того, як ці області перевищили ліміти споживання. Спочатку ці 7 областей аварійно відключили, а потім застосували спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі також перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

В Укренерго підкреслили, що обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться до меж лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

Раніше у ДТЕК попереджали киян, що в українській столиці можуть бути застосовані відключення електроенергії у світло-сірій зоні графіків. Це може статися у разі зростання споживання електроенергії. Тому енергетики закликали обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість і тривалість відключень.