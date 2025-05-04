Дехто блокує шлях України в ЄС, щоб мати кращі місця на трибуні на Червоній площі, – Зеленський

Зеленський під час свого візиту в Чехію 4 травня розкритикував деяких європейських політиків. Він не назвав прізвища, але, вочевидь, мова про Орбана.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про Орбана

За словами українського лідера, є окремі діячі у Європі, які блокують шлях України до ЄС. Натомість вони прагнуть отримати ліпші місця на трибуні на Червоній площі.

Цього року ми готові відкрити вже перші кластери у перемовному процесі. Нам прикро, що окремі діячі у Європи блокують цей процес. Для всіх нас у Європі важливо, щоб європейські цінності справді домінували. Цінності, а не капризи окремих політиків,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив: політики, які не підтримують євроінтеграцію України, роблять це не в інтересах своєї країни. А заради прихильності Путіна.

Чому Угорщина проти вступу України до ЄС

Віктор Орбан не раз заявляв, що Україна зруйнує угорську економіку, якщо вступить у Європейський Союз.

Він навіть провів опитування, яке показало, нібито угорці підтримують його політику щодо України. Та опитування, яке провела опозиція, продемонструвало зовсім інші результати. 60% угорців за те, щоб Україна стала членом ЄС.

Зеленський заявив, що Орбан втягує Україну у внутрішню політику Угорщини. А блокування вступу України до ЄС дуже небезпечне. На що Орбан відповів, що не українському президентові вирішувати. "Без Угорщини не буде вступу України до ЄС", – заявив він.

А Сіярто узагалі заявив: Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".