Уявляли Зеленського у броньованій кулі: делегацію з Африки шокував воєнний Київ

У суботу, 16 червня, лідери країн Африки відвідали Київ. Вони були дуже здивовані, адже уявляли українську столицю у барикадах. Натомість африканська делегація побачила Україну, яка розвивається та відновлюється під час війни.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. Він звернув увагу, що літак одного з лідерів затримався у Польщі, разом з ним був ледь не батальйон охоронців.

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"Вони уявляли, мабуть, все заставлене мішками з піском, що президент Зеленський ходить у броньованій кулі та їздить на великих джипах. Вони побачили місто, яке живе та розвивається, країну, яка вже під час війни намагається відновлюватись від наслідків російської окупації", – зауважив політолог.

Чи зміниться позиція країн Африки

Коли африканські лідери перебували у столиці, Росія атакувала Київщину. Олег Саакян переконаний, що це не зможе кардинально вплинути на їхнє розуміння війни в Україні.

На думку політолога, країна-агресорка врахувала ставлення африканців до них. У державах Африки сприймають Росію як один з центрів світу, могутню та потужну країну.

Можливо, те, що вони побачать в Росії, трохи "протверезить" їх. Але коли Росія обстрілює під час їхнього візиту, не думаю, що це сприймається ними як неповага або саботаж мирних переговорів. Це вважається демонстрацією могутності, що з Росією треба домовлятися,

– сказав він.

Саакян зазначив, що для України зустріч з африканською делегацією дуже важлива. У державах Африки зараз буде прикута увага до подій в Україні.

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