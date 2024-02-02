Важко зрозуміти, – у Держдепі відреагували на заяви Путіна про "демілітаризовану зону"

Днями Владімір Путін знову почав погрожувати Україні створенням "демілітаризованої зони". У Держдепі США відреагували на такі цинічні заяви російського президента.

Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що якби Росія справді хотіла демілітаризації, то вивела б війська з території України. В іншому разі реалізація цього просто неможлива.

Дивіться також "Після поразки росіян поженуть війною на Китай": нові наративи російської пропаганди

США про російські погрози

Метью Міллер на брифінгу відреагував на заяву російського президента Владіміра Путіна про "демілітаризовану зону" між Україною та Росією.

Мені важко зрозуміти, як демілітаризована зона між Росією та Україною буде реалізована. Важко мати демілітаризований осередок, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону,

– сказав він.

Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну. На думку Міллера, якщо Кремль справді був зацікавлений у демілітаризованій зоні, то міг би почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська.

Росія та війна в Україні