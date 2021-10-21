Демонстрація у стилі Путіна, – російський правозахисник про розрив відносин з НАТО

Росія у листопаді припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Такі дії є черговою демонстрацією у стилі Володимира Путіна.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Звісно, про жодну війну між НАТО та Росією не може й мовитися, адже їхні сили неспівставні.

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Чому відносини погіршилися

За словами Фейгіна, одним з приводів для розриву відносин Росії та НАТО стала заява Пентагону перед візитом його глави Ллойда Остіна в Україну про те, що в Україні вестимуть переговори про "відкриті двері" для нашої держави та Грузії в НАТО.

Ллойд Остін заявив , що питання про вступ в НАТО Україна може розв'язувати без жодного зовнішньополітичного впливу. Інша країна, зокрема Росія, не може перешкоджати українським прагненням доєднатися до Альянсу.

Як зауважив правозахисник, такі словами були болючими для Путіна, адже він вже заявляв, що вступ України в НАТО є головною "червоною лінією".

Це символічний крок. Це демонстрація у стилі Путіна. Він завжди так робить,

– заявив правозахисник.

Однак це більш символічний жест, аніж практичний. Фейгін підсумував, що між Росією та НАТО вже давно немає стратегічного партнерства.

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