Владімір Путін 7 жовтня відзначав день народження. Йому виповнився 71 рік. Та цей день у президента Росії минув в ізоляції.

Про це 24 Каналу заявила оперна співачка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова, зауваживши, що ізоляція – неминучий наслідок путінської поведінки.

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Російські пропагандисти перераховували усіх, хто привітав Путіна. Це велика кількість російських чиновників та кілька лідерів країн колишнього СНД.

Йому вже час сидіти на лаві підсудних в МКС у Гаазі, а ми все ще, на жаль, вимушені констатувати, що він відсвяткував цю дату. В ізоляції, звісно, але з видимою ганьбою та осудом світової спільноти, але ще не на лаві підсудних,

– наголосила Марія Максакова.

Існує версія, що у Владіміра Путіна є ще одна біографія. Її описала одна із польських письменниць. Найімовірніше, ця біографія і є справжня. Так президенту Росії може бути 73 роки, тому, відповідно, народитися він міг в інший час.

"Тому, можливо, це свято не зовсім "святковим" йому здається, адже в його житті легендовано все", – сказала оперна співачка.

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Подарунки для Путіна

Презенти президенту Росії дарують різні. Наприклад, у 2003 році мер Москви Юрій Лужков подарував йому козу. Однак Путін, вважає Максакова, любить кривавіші подарунки.

"Той подарунок, який узурпатор на чеченський трон Кадиров йому підніс у виді вбивства Ганни Політковської (російської журналістки – 24 Канал). Рівно на день його народження. Я так розумію, що цей подарунок був більше "до душі", – зазначила ексдепутатка держдуми Росії.

Цьогоріч Владімір Путін отримав ще один кривавий подарунок – ХАМАС вирішили привітати його нападом на Ізраїль.

"Мені найбільше сподобався подарунок торік, коли "благодатний вогонь" зніс частину незаконної споруди (Кримського мосту – 24 Канал). Але на цьому "благодатному вогні" не слід зупинятися", – наголосила Максакова.

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