Підозріла поведінка: у ЗСУ припустили, до чого готуються росіяни на День Незалежності

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Росіяни не втрачають можливості посилити свій терор якраз у такі символічні дати. Українцям, як і будь-якого іншого дня, варто бути обережними.

Про підготовку окупантів до нових масованих обстрілів на День Незалежності може свідчити їхня поведінка останніми днями. Детальніше про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Що може готувати Росія

Останнім часом на території України зберігалось умовне затишшя. Прифронтові міста, звісно, обстрілюють багато та невпинно. Однак відносно спокійні дні у більшості міст України можуть свідчити про те, що росіяни накопичували ресурси якраз до Дня Незалежності.

"Це підозріло, що декілька днів вони не завдають ракетних ударів балістикою чи крилатими ракетами по найбільших українських містах", – підмітив Тарас Березовець.

Через це варто бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже окупанти люблять концентруватися на сакральних датах. Що в їхньому випадку означає посилені масовані обстріли мирних українських міст.

На жаль, від терору росіян днями серйозно постраждала Чернігівщина. Вдень 19 серпня окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок обстрілу загинуло 7 людей, серед яких 6-річна дівчина, також було пошкоджено будівлю драмтеатру.

Тарас Березовець прокоментував загрозу на День Незалежності: дивитись відео

Росіяни й самі бояться

Водночас варто відзначити, що 24 серпня, на День Незалежності України, в Росії зробили вихідним днем. Зокрема, працівникам міністерств, які розташовані у бізнес-районі "Москва-Сіті", порадили не виходити у цей день на роботу.

Ймовірно, у Росії думають, що ГУР та СБУ хочуть влаштувати в Москві та Підмосков'ї великий "бада-бум". Тобто святкуватимуть з салютами та феєрверками, щоправда, може бути боляче. Щось горітиме, палатиме,

– зіронізував Березовець.

До слова, будівля уряду Росії уже горіла під час Путчу в Москві 1993 року. Заколотники хотіли скинути чинного президента Бориса Єльцина. Тоді російський Білий Дім штурмували із застосуванням бронетехніки. Обстрілювала будівлю, до речі, Кантемирівська дивізія, яка зараз воює в Україні.

"Досвід пожеж у Будинку уряду в них є. То чому б йому не повторитись? Я не бачу для цього жодних причин", – зауважив офіцер ЗСУ.

До чого варто готуватись 24 серпня

У Головному управлінні розвідки не виключають, що на чергову важливу та символічну дату для українців, Росія може вдатись до посиленого терору. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна запровадила посилені заходи безпеки, та доклала зусиль до посилення сектора безпеки та оборони, зокрема закриття неба. Водночас він додав, що обережними потрібно бути постійно, адже в країні триває війна.

Схожу думку висловила і керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Зважаючи на важливість сакральних дат для окупантів, вона припустила можливі масовані обстріли. При цьому важливо усвідомити, Росія робить усе, щоб посіяти паніку серед українців.

Станом на 23 серпня в акваторії Чорного моря корабельне угруповання становить 10 одиниць. Там зараз продовжують тримати два ракетоносії – надводний і підводний. Зауважимо, що днями Росія вивела в Чорне море новий ракетоносій "Циклон".

Україна не підтверджує своєї причетності до ударів по території Росії.