В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності. Хоча Росія заявляє, що все йде "за планом" (звичайно, так, якщо план – абсолютний провал), у Москві цього дня якось "трєвожненько".

Вочевидь, Володимир Путін перелякався не на жарт. Особливо після блискучої спецоперації ГУР МО, під час якої "пакетизували" чимало окупантів.

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Главі Кремля настільки неспокійно, що довелося аж закривати Красну площу. Тепер жителі боліт не зможуть потрапити на неї щонайменше до кінця дня. Окрім того, закрили Покровський собор.

Варто зауважити, що ніхто й ніде на території країни-терористки не має почуватися у безпеці. Як то кажуть, що посієш, то й пожнеш. Тим більше, що російська ППО – справді "легендарна" (спойлер – ні).

Бажаємо жителям боліт ще більше паніки, страху та відплати за все скоєне.

Ще вчора Путін розважався

Тим часом вчора, коли літак Євгенія Пригожина вирушав на концерт до Кобзона, Путін веселився з іншими музикантами. Він вийшов з бункера, щоб побувати у Курську. Там святкували 80-річння перемоги в Курській битві. Путін прочитав довгу й нудну лекцію з історії. Всі присутні ледве стримувалися, щоб не заснути.

Останні дні для Путіна були ще гірші, аніж зазвичай

Цікаво, що упродовж останніх днів Путін декілька разів "ламався". Зокрема, курйозна ситуація сталася під час саміту БРІКС. Звичайно, з бункера Путін не вийшов, тому "вєщав" онлайн. Та ще й – не своїм голосом. Це добряче здивувало та налякало росіян. Можливо, черговий двійник не проявив достатніх талантів у зміні голосу. Або у Путіну щось "зламалось". Нічого нового диктатор, звичайно, не сказав. Його маячню вже не дуже цікаво слухати навіть самим росіянам. Можливо, Кремлю варто виділяти більше грошей на спічрайтера, бо те, що є, це – ганьба.

Окрім того, очільник Кремля неабияк зганьбився, коли шукав годинник не на тій руці. Вочевидь, таблетки більше не допомагають.