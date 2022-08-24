У День Незалежності в Україну приїхав Борис Джонсон
Джерело:Володимир Зеленський
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє завітав у Київ після 24 лютого. Лідер Британії завітав до Києва на День Незалежності України.
Нашій державі пощастило мати такого друга, – Зеленський
Про візит Бориса Джонсона до Києва у соціальних мережах написав президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що радий вітати "в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона".
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Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!,
– написав Зеленський.
Безпосередньо під час зустрічі Зеленський висловив подяку Джонсону, що той приїхав до Києва у день відновлення незалежності України. Зеленський висловив подяку Британії за допомогу та підтримку в протистоянні з росією.
Борис Джонсон втретє приїхав у Київ: відео
Україна може і виграє цю війну, – Джонсон
Борис Джонсон про свій візит до Києва написав у твітері. Лідер Британії наголосив, що "те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас".
"Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну", – зазначив Джонсон.
Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом
Уже традиційно Володимир Зеленський і Борис Джонсон прогулялися столицею України. Вони побували на Хрещатику та Майдані Незалежності.
Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом: відео
Третій візит Джонсона до Києва
- Для Бориса Джонсона це третій візит до Києва після того, як росія розпочала повномасштабну війну. Перший візит до Києва лідер Британії здійснив у квітні. Джонсон став першим лідером країн Заходу, який відвідав українську столицю після вторгнення росії.
- Тоді Джонсон у Києві оголосив, що Велика Британія виділила для України 394 мільйони фунтів стерлінгів.
- У червні глава уряду Великої Британії вдруге несподівано приїхав у Київ. Разом з президентом Володимиром Зеленським він обговорив економічну підтримку України, надання важкої зброї та систем протиповітряної оборони.
- 7 липня Джонсон повідомив про те, що йде у відставку. За крісло прем'єр-міністра Великої Британії поборються колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
- Після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що Джонсон планує знову приїхати в Україну для прощального візиту.
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