У День Незалежності в Україну приїхав Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє завітав у Київ після 24 лютого. Лідер Британії завітав до Києва на День Незалежності України.

Нашій державі пощастило мати такого друга, – Зеленський

Про візит Бориса Джонсона до Києва у соціальних мережах написав президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що радий вітати "в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона".

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Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!,

– написав Зеленський.

Безпосередньо під час зустрічі Зеленський висловив подяку Джонсону, що той приїхав до Києва у день відновлення незалежності України. Зеленський висловив подяку Британії за допомогу та підтримку в протистоянні з росією.

Борис Джонсон втретє приїхав у Київ: відео

Україна може і виграє цю війну, – Джонсон

Борис Джонсон про свій візит до Києва написав у твітері. Лідер Британії наголосив, що "те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас".

"Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну", – зазначив Джонсон.

Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом

Уже традиційно Володимир Зеленський і Борис Джонсон прогулялися столицею України. Вони побували на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом: відео

Третій візит Джонсона до Києва

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