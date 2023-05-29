У день російських прикордонників РДК привітав їх успішним переходом кордону
Джерело:Російський добровольчий корпус
28 травня у Росії відзначали день прикордонника. Бійці Російського добровольчого корпусу вирішили привітати їх проривом на кордоні.
Російські добровольці добряче потролили прикордонників країни-терориста. Вони вкотре вказали їм на те, що захист кордону Росії – нікудишній.
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"Привітання" російським прикордонникам від РДК
Бійці Російського добровольчого корпусу вирішили знову перейти кордон з Росією. Ціль операції добровольці пообіцяли озвучити пізніше.
Учора прикордонники Росії відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону! Ціль нашого переходу стане відома найближчим часом, стежте за оновленнями,
– написали бійці.
Рейд російських добровольців у Бєлгородської області
- 22 травня Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" показав кадри біля табличок у населених пунктах Бєлгородської та Брянської області. Згодом вони повідомили, що "звільнили" Козинку, Гору-Подол та просунулись у Грайворон.
- Російські добровольці розповіли, що за кілька днів рейду встигли просунутися на 42 квадратні кілометри. Наразі невідомо, скільки саме людей брали участь в операції.
- У РДК та "Свободі Росії" заявили, що під час рейду втратили двох бійців. Ще 10 військових – поранені. Водночас за час проведення операції добровольцям вдалося взяти полонених та "затрофеїти" чимало техніки.
- Тим часом речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що РДК проводила операцію на території Бєлгородщини для того, щоб створити "смугу безпеки". Водночас Україна до дій російських добровольців непричетна, хоч і спостерігає за ними з увагою та інтересом.
- У ГУР МО пояснили інформацію про те, що російські добровольці використовували американську зброю. За інформацією розвідки, бійці використовували зброю, яку відвоювали в окупантів, які захопили її в ЗСУ.