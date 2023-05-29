У день російських прикордонників РДК привітав їх успішним переходом кордону

28 травня у Росії відзначали день прикордонника. Бійці Російського добровольчого корпусу вирішили привітати їх проривом на кордоні.

Російські добровольці добряче потролили прикордонників країни-терориста. Вони вкотре вказали їм на те, що захист кордону Росії – нікудишній.

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"Привітання" російським прикордонникам від РДК

Бійці Російського добровольчого корпусу вирішили знову перейти кордон з Росією. Ціль операції добровольці пообіцяли озвучити пізніше.

Учора прикордонники Росії відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону! Ціль нашого переходу стане відома найближчим часом, стежте за оновленнями,

– написали бійці.

Бійці РДК знову перейшли російський кордон / Фото РДК

Рейд російських добровольців у Бєлгородської області