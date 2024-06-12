Ухилянтам будуть недоступні деякі державні послуги: міністр юстиції розповів, про що йдеться

Для осіб, які ухиляються від мобілізації, будуть введені обмеження на доступ до деяких адміністративних послуг. Без військового квитка буде недоступна величезна кількість послуг.

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Усі військовозобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Їм також буде обмежений доступ до певних адмінпослуг без військового квитка. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів у інтерв'ю Еммі Антонюк.

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Військовий квиток будуть вимагати частіше

Міністр пояснив, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати у них військово-облікові документи. Така вимога, на думку Малюськи, дозволить військовозобов'язаним "з'являтись на радарах держави".

Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми (вимога надати військові документи, – 24 Канал). Але, на моє переконання, він буде з'являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ,

– зазначив міністр юстиції.

За словами Малюськи, для цього не треба навіть масштабні реформи проводити, бо українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. Він говорить про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.

Членів сім'ї військовозобов'язаних нові норми не стосуватимуться

Денис Малюська також наголосив, що для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Маються на увазі послуги, що стосуються членів сім'ї військовозобов'язаного та дітей військовозобов'язаного. Він запевнив, що для критично важливих послуг такої вимоги не будуть запроваджувати.

Військово-облікові документи, за словами міністра, вимагатимуть лише при наданні послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного.

Мобілізація в Україні триває