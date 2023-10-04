Коли втратить Крим, втратить і владу: чи наважиться Путін на ядерний удар

В тимчасово окупованому Криму майже щодня лунають вибухи через атаки дронів, а спецпризначенці ГУР продовжують здійснювати десантування на півострові. Водночас просувається контрнаступ ЗСУ.

І якщо Україна зможе деокупувати Крим до президентських виборів в Росії, які мають відбутися у березні 2024 року, то це стане політичною катастрофою для Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов, додавши, що очільник Кремля спробує цього не допустити.

Дивіться також Спецпризначенці з ГУР десантувались на території Криму і завдали удару по ворогу: ефектні кадри

Буде виглядати як лузер

У випадку, якщо ЗСУ вдасться звільнити Кримський півострів, для Путіна втрата Криму буде означати втрату влади.

Путін може вчинити неадекватні кроки. Не можна виключати, що в цій ситуації він завдасть ядерного удару. Адже йому вже буде не має що втрачати,

– наголосив політолог.

Росіянам Путін потрібен тільки поки він сильний. А якщо він не зможе втримати Крим в результаті війни, яку він сам і розпочав, то буде виглядати як лузер.

Після цього Путін нікому не буде потрібен – ні пересічним виборцям, ні російській еліті, ні навіть наближеним до нього олігархам. Всі від нього відвернуться.

Політолог припустив, чи наважитися Путін на ядерний удар: дивіться відео

Існує внутрішня загроза

Водночас використання ядерної зброї – це ризик для російського президента. І це стосується не тільки зовнішньої загрози з боку західних країн, які можуть відповісти на ядерний удар Росії.

Також існує загроза внутрішня, адже команда Путіна про завдання ядерного удару може не бути виконана. Військові, які отримають наказ, можуть не послухатись його.

Це буде означати, на думку Аббаса Галлямова, що відбувся воєнний переворот. А для начальника генштабу Валєрія Герасимова та глави міноборони Сєргєя Шойгу, які зараз є кандидатами на суд в Гаазі, невиконання наказу Путіна щодо завдання ядерного удару стане потенційним алібі. Адже після воєнного перевороту, вони можуть повалити Путіна, і після цього стануть героями.

На Кримському півострові постійно "тривожно"

В тимчасово окупованому Криму "бавовна" трапляється регулярно і в куточках, де зосереджені військові об'єкти.

Лише протягом останнього місяця на півострові пролунали дуже потужні вибухи. Зокрема у Севастополі були знищені російські човни – ВДК "Мінськ" та ракетоносій "Ростов-на-Дону". Також було завдано удару по російському 26-му морському радіотехнічному загоні та ймовірно по радіотехнічній станції.

Ще влучення відбулось у командний пункт Чорноморського флоту Росії поблизу Верхньосадового, а також по штабу Чорноморського флоту в тому ж Севастополі.

Крім того, вночі 3 жовтня знову у цьому місті – поблизу Козачої бухти – пролунали вибухи. Росіяни бідкались про буцімто збиту "українську ракету "Нептун", а також про начебто "атаку дронами".

Водночас ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що український контрнаступ є успішним. І хоча й він просувається повільно, проте впевнено. А влучання по штабу Чорноморського флоту в Севастополі Волес вважає початком битви за Крим.