Не депортація: як Україна вчинятиме з росіянами, що відмовляться виїхати з Криму

За останні 9 років окупації в Криму заселилося до мільйона росіян. Постає запитання, як позбуватися від небажаних "гостей" на півострові, коли його звільнять ЗСУ.

Очевидно, що росіяни не можуть безкарно залишатися на території Криму, який деокупують ЗСУ. Зрештою, якщо вони добровільно не покинуть півострів, їм обов'язково у цьому допоможуть. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Це буде не депортація

Висока ймовірність того, що більшість росіян до часу деокупації чи хоча б під час неї, добровільно-примусово виїдуть до Росії. Водночас зрозуміло, що з мільйона людей частина таки залишиться в українському Криму.

Ми намагаємось напрацьовувати конкретні механізми у взаємодії з органами державної влади та відомствами. Має бути певний механізм "видворення". Я б не називав це депортацією, адже це слово має інше (смислове) навантаження,

– зауважив Рефат Чубаров.

Власне, згідно із ЗУ, будь-який іноземець чи особа без громадянства, яка незаконно перебуває на території України, має бути покарана. Це й включає депортацію особи за межі України.

"Проблема в тому, що оця норма і процедура, за нашими законами, має індивідуальний характер. Тобто треба заводити досьє на кожну людину, подавати до суду, приймати екстрадиційне рішення. Люди може оскаржувати це", – розповів Чубаров.

Відповідно, коли мовиться про мільйон таких порушників, процедура, прописана в законі, є неефективною. Тому зараз урядовців просять удосконалити законодавство, аби були передбачені правові механізми, які б не давали жодних шансів тим, хто незаконно поселився на території Криму.

Рефат Чубаров про виселення росіян з Криму: дивіться відео

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