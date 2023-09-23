На тлі новин про загострення та деокупацію: влада закликала українців виїхати з Криму

Життя у Криму стає з кожним днем все більш небезпечним для російських окупантів. Водночас у Києві закликають усіх українців, які все ще перебувають на півострові, негайно покинути його.

Військові експерти не заперечують, що уже до кінця цього року наша армія може зайти на територію Криму. Разом з тим важливо, що українські офіційні посадовці натякають на те, що ситуація на півострові буде загострюватися.

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Евакуація з Криму обов'язкова

Власне, пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до людей, які проти Росії, але досі перебувають в окупованому Криму.

Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах,

– написала вона.

Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов цими днями заявив, що найкращим майбутнім для кораблів Чорноморського флоту Росії буде добровільне затоплення.

"Два варіанти майбутнього для флоту: самоліквідація добровільна чи примусова", – запевнив посадовець, додавши, якщо окупанти оберуть другий варіант, то "флот нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточних ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури".

Удар по штабу флоту в Севастополі