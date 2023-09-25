Крах влади Путіна: втрата Криму стане для диктатора фатальною

У тимчасово окупованому Криму тепер чи не щоденно повідомляють про вибухи та прильоти. Українська влада закликає своїх громадян виїхати на безпечну територію на час деокупації півострова. Здається, Путіну вже варто готуватись до неминучого.

Втрата загарбаного у 2014 році Кримського півострова стане боліснішою для росіян, ніж будь-який інший програш Росії на полі бою. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що це стане фатальним для влади Путіна.

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Найбільший символ влади Путіна

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що удари по Кримському мосту продовжаться. Натомість Владімір Путін просто засмутиться, бо нічого зробити не зможе. І це твердження має багато підстав.

Ні Донецьк, ні Луганськ не мають для звичайного росіянина тієї репутації пронизливого "скрепу", яку має Крим. Окупація Криму сакральна для Путіна, і для мільйонів жителів Росії. Втрата Криму – це втрата легітимності для Путіна,

– зазначила Ольга Романова.

Мовиться не про якусь виборчу легітимність російського диктатора. В очах росіян окупація Кримського півострова була чи не найбільшим досягненням Путіна. Це стало фактично символом його правління.

"Не втрата Донецьку, Луганська чи Маріуполя, а втрата Криму означатиме для більшості росіян крах путінської влади", – підсумувала Романова.

Ольга Романова про наслідки деокупації Криму для Путіна: дивитись відео

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