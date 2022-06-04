Депутат облради пояснив, навіщо окупанти в Херсоні збирають дані про комерційне майно
Російські загарбники в Херсоні почали збирати дані про комерційне майно громадян. Це вони роблять, аби розграбувати місцевий бізнес та забрати все собі.
Про це 24 каналу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Зокрема, нещодавно окупанти фактично віджали мережу аптек у Херсоні.
До теми Іванівка, Давидів Брід, Солдатське: авіація ЗСУ тричі атакувала скупчення росіян на Херсонщині
За словами Хланя, росіяни на сьогодні збирають інформацію щодо всього майна, а також про те, де перебувають власники.
Депутат розповів, що окупанти заявляють – для того, аби майно "зберігалося", треба щоб власники поверталися на окуповану територію Херсонщини. Так вони хочуть стримати виїзд людей.
Звісно, багато людей намагаються покинути зараз окупований Херсон. Тож росіяни це роблять з єдиною метою – щоб привласнити собі майно тих підприємців, яких немає на Херсонщині,
– пояснив Сергій Хлань.
За його словами, росіяни хочуть лише розграбувати наші території.
Сергій Хлань про зникнення колаборантів та пограбування на Херсонщині:
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- 1 червня у Міноборони Україні розповіли, що наші бійці на Херсонщині визволили від росіян низку населених пунктів. Відповідну інформацію повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник. Проте він не назвав населені пункти.
- Вже 3 червня радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що українські війська на Херсонщині просунулися на 8 кілометрів. Російські окупанти намагаються вибити наших воїнів з їхніх позицій, але безрезультатно.
- Напередодні, ще 29 травня, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що на окремих частинах Херсонського та Запорізького напрямків ЗСУ просунулися на 8 – 10 кілометрів.
- Натомість на тимчасово окупованій території області вже 5 добу не працюють українські оператори й інтернет. Росіяни тримають у повній інформаційній блокаді мешканців Херсонщини.
- Також окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси й роздають російські документи.
- Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що з території області не вдалося вивезти "зеленими коридорами" жодної дитини. Він підкреслив, що влада України робила все можливе для того, щоб вивезти бодай дітей, але й цього окупанти не дозволили.
- Цікаво, що з’явилася інформація про те, що окупанти на Херсонщині наймаються збирати полуницю. За 50 гривень за годину вороги збирають полуницю в українців на полях. Окупанти самі пропонують свої послуги, щоб хоч якось прогодуватися.
Відео до теми – гауляйтер Чорнобаївки Турульов отримав підозру